GF Vip, Samy Youssef farà parte del cast

Con il passare dei giorni stanno uscendo ulteriori nomi come possibili concorrenti della prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda dalla metà di settembre su Canale 5 che vede la conduzione di Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Per il momento i concorrenti ufficializzati dagli autori sono cinque: Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorgé, Manila Nazzaro e Sophie Codegoni, ma ovviamente il cast non si ferma qui. Infatti, poiché la sesta edizione del reality dovrebbe durare all’incirca nove mesi, i concorrenti pronti a sbarcare nella casa dovrebbero essere almeno 20, ma con il tempo non si escludono ulteriori ingressi a giochi già iniziati.

Nuovi nomi per il cast del “GF Vip”

Nella mattinata di ieri “Tv Blog” ha rivelato che gli autori del “Grande Fratello Vip” sono in trattativa con lo schermidore Aldo Montano, fresco di medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e non va escluso che possano trovare un accordo positivo. Sembra essere certo invece la presenza di Amedeo Goria, noto giornalista sportivo, e della conduttrice Jo Squillo.

Nelle ultime ore a questi nomi si è aggiunto, sempre come rivelato da “Blogo”, quello di Samy Youssef ove viene redatta una piccola biografia sul suo conto: “Samy è uno dei più affermati modelli, oggi è il volto di Moschino. La cosa bella di questo ragazzo che viene dall’Egitto è che arriva da un posto nel deserto dove moriva di fame. Il padre lo ha cacciato a forza sul barcone. E oggi è il volto di Moschino. E mantiene la sua famiglia. Sopravvissuto al famoso barcone che contò purtroppo molti morti al largo di Trapani a quindici anni”.

Per il modello non si tratta della primissima esperienza televisiva, dal momento che ha già partecipato alla seconda edizione di “Temptation Island Vip” con il suo ruolo da tentatore. Sicuramente però al “Grande Fratello Vip” può farsi conoscere in maniera più approfondita e magari conquistare il cuore del pubblico da casa.