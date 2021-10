GF Vip, Samy Youssef contro Alex Belli e Soleil Sorgè: "Entrambi hanno un mezzo cervello"

L’avventura di Samy Youssef nella casa del “Grande Fratello Vip” è durata pochissime settimane, nonostante le aspettative sul suo conto erano piuttoste alte. Il ragazzo infatti viene eliminato, piuttosto a sorpresa, durante il confronto al televoto fra Nicola Pisu e Amedeo Goria.

Come riportato dal sito “Isa & Chia” Samy ha rilasciato una intervista a “Casa Chi“, il programma in onda su Instagram diretto dal magazine di Alfonso Signorini, ove ovviamente si parla del “Grande Fratello Vip”. Il modello, approfittando di questo spazio, decide di togliersi alcuni sassolini dalle scarpe lanciando alcuni attacchi piuttosto pesanti.

Le parole di Samy Youssef sul “GF Vip”

Una volta eliminato dalla casa Jessica Selassié si è definita molto felice per la scelta del pubblico, etichettando Samy come una persona totalmente falsa. Infatti, sempre secondo le dichiarazioni della principessa etiope, Youssef avrebbe cercato di organizzare una finta relazione con lei per cercare di far parlare di se nella casa.

Samy ammette di esserci rimasto molto male dalle sue parole, affermando di vedere Jessica come la sorella più matura delle tre e l’ammira di come riesce a prendersi cura della sua famiglia. Nonostante questo sottolinea che nella casa non gli è mai scattato nessuna attrazione fisica, cosa che lei probabilmente si sarebbe aspettato.

Continuando su questo discorso, lancia un attacco a due gieffini: “Quando ho sentito che ha detto quelle parole ci sono rimasto male e poi ha parlato con Alex Belli e Soleil che in due hanno mezzo cervello, quindi voleva vincere facile. In due hanno mezzo cervello quindi non me l’aspettavo. È quello che penso, io mi sono promesso di dire sempre quello che penso, non lo dico per offendere, lo dico perché lo penso”.

A quanto pare però tra i due preferisce Soleil, siccome vorrebbe l’eliminazione immediata di Alex Belli. Samy Youssef definisce il concorrente come un attore che sta mettendo in atto le sue strategie, etichettandolo poi come una persona invidiosa e falsa.