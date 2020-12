GF Vip, Samantha De Grenet critica la Ruta e nasce lo scontro: "Sono basita"

Una squalifica voluta dal pubblico a casa, una squalifica necessaria, una squalifica che ha destabilizzato ancora una volta i già precari equilibri nella casa più spiata d’Italia. Si parla infatti di quell’uscita prematura di Filippo Nardi, a causa di quelle sue esternazioni fatte ai danni di Maria Teresa Ruta.

Signorini, dinanzi a quelle frasi dette da Nardi, non ha potuto fare altro che sentenziare l’eliminazione diretta dal “Grande Fratello Vip“. Intanto c’è chi nella casa ha iniziato a prendere le difese dell’uno o della controparte. C’è chi infatti resta vicino alla Ruta, prendendone le parti, come Andrea Zelletta, e chi invece analizza la faccenda sotto un altro punto di vista, come Samantha De Grenet, che ha criticato in maniera aspra il comportamento della Ruta, tanto da avere un confronto a tavola.

La critica di Samantha sul conto di Maria Teresa

Samantha infatti ha deciso di voler dire la sua a Zelletta, affermando che il comportamento di Maria Teresa, nonostante la frasi subite, non è stato per nulla corretto, aggiungendo che avrebbe comunque potuto stoppare la cosa sul nascere, rispondendo al momento e non attendere la puntata per poi far nascere lo scoop.

Ecco quanto affermato dalla De Grenet: “Sono basita, ma neanche troppo. Quando c’è una situazione del genere dove Maria Teresa dice che ne ha dette di più gravi, aspetti la puntata per dire queste cose di Nardi? Se tu mi dici delle cose sbagliate io vengo da te e ti rimetto in riga subito“.

Samantha e Maria Teresa: Il confronto

A quel punto a tavola si è avuto modo di riprendere l’argomento lasciato in sospeso la sera precedente, si vede infatti Maria Teresa che esordisce: “Lui comunque non smetteva di dire certe cose. Era una sorta di accanimento. Poi avete visto quante cose hanno fatto vedere? Tante altre invece non le hanno trasmesse, l’ha detto anche Alfonso che alcune non le hanno potute mandare in onda“, ma Samantha resta sulla sua linea di pensiero, dissentendo ampiamente la tesi della Ruta.

La De Grenet infatti, spalleggiata anche da Sonia Lorenzini, restano dal parere che Maria Teresa avrebbe potuto regolare Nardi, anche per il suo bene, facendogli evitare questa squalifica per cattiva condotta, ma la Ruta aggiunge: “Non è vero che non l’ho mai avvisato […] gli ho fatto capire che non mi faceva piacere quel comportamento. Io non gliele ho dette nello specifico perché non volevo metterlo in difficoltà“. Come si concluderà la questione? Non resta che attendere ulteriori risvolti.