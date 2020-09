GF Vip, Salvo Veneziano sta dalla parte di Fausto Leali: "Siamo pedine"

In queste ore, intorno al “Grande Fratello Vip” si è scatenata una grossa polemica in seguito all’uso del termine razzista “ne*ro” da parte di Fausto Leali nei confronti del fratello di Mario Balotelli, Enock Burwua. Il ragazzo, durante la diretta su Canale 5, ha dimostrato grande maturità gestendo la delusione che sicuramente provava, in maniera esemplare. Il loro confronto è finito in un abbraccio – partito dal ragazzo che ha precisato di voler perdonare il cantante per le parole usate – e con le scuse di Leali, su richiesta di Signorini.

Questo avvenimento sta facendo discutere su internet e in molti hanno detto la loro. Una voce che si alza nel coro è quella di Salvo Veneziano, il concorrente che l’anno passato ha avuto il solito destino di Leali ed è stato squalificato per le parole che ha usato nei confronti di Elisa De Panici: “Quella si merita schiaffi che gli devi spezzare la colonna vertebrale“.

GF Vip, le parole di Salvo Veneziano su Fausto Leali

Salvo prende le difese del cantautore, andando contro la decisione del “Grande Fratello” di eliminarlo dal gioco: “Siamo solo pedine per gli ascolti“ precisa l’ex gieffino, sottintendendo che certe decisioni estreme vengano prese per alzare l’interesse intorno al programma, soprattutto per questa edizione che sembra non essere partita con il piede giusto in fatto di ascolti.

Salvo precisa che ormai non si può parlare: “Ormai non si può dire più un ca**o …. Tutti finti moralisti… Tutti falsoni….. “. Poi pone l’attenzione sul fatto che in un’intera vita si può fare del bene e basta un solo sbaglio per essere “condannano a morte“. Commenta poi, nello specifico, che non condivide la parola usata da Leali.

Allo stesso tempo, però, non condivide nemmeno il fatto che sia stato messo sul patibolo un uomo di una certa età e con una grande carriera alle spalle: “Era solo un ragionamento tra di loro mica stava offendendo qualcuno….Tutti a puntare il dito contro chi sbaglia, e parlo di tutti quelli che stanno seduti negli studi televisivi a fare gli opinionisti…Io personalmente me li mangio tutti…Salvo”.