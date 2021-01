GF Vip, Salvo Veneziano ironizza su Giulia Salemi: il "like" del padre di Pierpaolo

Nella passata edizione del “Grande Fratello Vip“, Salvo Veneziano è stato squalificato per delle frasi sessiste nel confronti di Elisa De Panicis e per questo motivo ha dovuto abbandonare per sempre la Casa di Cinecittà. Una decisione che ad alcuni è sembrata eccessiva e ingiusta, ma per la maggior parte del popolo del web, Veneziano in quell’occasione aveva davvero esagerato e doveva pagarne le conseguenze.

Ora, su Instagram, il gieffino che ha partecipato alla prima edizione del reality show, torna su Instagram con un post che sembra voler ironizzare su Giulia Salemi e una sua passata partecipazione ad un programma della tv spagnola intitolato “Super Shore“. Durante questa trasmissione, in onda sull’emittente spagnola MTV, la Salemi si è molto avvicinata ad un altro concorrente Abraham Garcia, fino ad avere rapporti intimi con lui davanti alle telecamere.

GF Vip, il post di Salvo Veneziano che ha scatenato la polemica

Veneziano, non si fa sfuggire l’occasione di dire la sua a riguardo: “Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna… Viva l’amore”. I fan di Giulia si sono scatenati contro questo post, chiedendo a Salvo di non giudicare il percorso della Salemi accostandolo a questa passata esperienza del 2016. Ad onor del vero, ai tempi della sua partecipazione all’edizione del 2018 del GF Vip, l’influencer italo persiana si era avvicinata molto anche a Francesco Monte fino ad avere una vera e propria storia con lui, questo potrebbe far pensare ad una sorta di modus operandi.

Dopo le critiche ricevute, Veneziano ha voluto precisare che il suo post non voleva essere un attacco a Giulia, ma semplicemente un mettere in risalto che la Salemi nei reality riesce sempre a trovare l’amore: “Punto primo io non ho minimamente attaccato la Giulia … Punto due quale insinuazioni sono ? Ho semplicemente detto che la Salemi trova l’amore sempre dentro i reality… Cosa avrò mai detto di tanto sconvolgente???? Mha ..”, ha precisato Salvo.

La cosa, però, che non è sfuggita ai followers più attenti – come riporta il sito FanPage – sarebbe stato un like che ha un forte peso nella questione e cioè quello del padre di Pierpaolo Pretelli, il gieffino che sembra aver iniziato una relazione con Giulia nella Casa. Soprattutto tenendo in considerazione quanto i due ragazzi si siano avvicinati in queste ultime ore nella Cucurio dove sono confinati. Sarà un segnale che il signor Pretelli vuole lanciare al figlio? Nella diretta di domani sera potrebbe essere chiarita la sua posizione.