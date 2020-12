GF Vip, Salvo Veneziano difende Filippo Nardi: "Oppini ha detto cose gravissime ed è stato giustificato"

La squalifica di Filippo Nardi, uno degli ultimi entrati nella Casa del Grande Fratello Vip, il reality show in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, è stata chiesta a gran voce dal pubblico. Il disc jockey si è trovato sotto accusa per le tante esterniazioni poco carine nei confronti della Ruta.

Filippo Nardi, una volta saputo della squalifica durante la puntata del 18 dicembre del GF Vip, ha avuto uno scontro verbale con Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale “Chi” ha lanciato un duro attacco anche a una cerchia ristretta di concorrenti, accusandoli di aver riso alle battute di cattivo gusto di Filippo. L’unica a cercare di placare la situazione è proprio Maria Teresa Ruta, che rivela di non voler toccare più questo argomento dal momento che da giovane ha ricevuto violenza.

Le parole di Salvo Veneziano

Il pizzaiolo originario di Siracusa, intervistato da Giada De Miceli a “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha voluto parlare di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. In un certo senso spezza una lancia a favore di Filippo Nardi, dichiarando che Francesco Oppini è stato trattato diversamente nonostante abbia detto delle cose totalmente sbagliate negli studi di Cinecittà.

Come riporta il sito “Gossip e Tv” Salvo Veneziano ricorda la sua squalifica, ammettendo di essere indignato per le diverse modalità ricevute da lui e da Filippo Nardi: “Perché lui sì e io no? Quando vedo che ci sono due pesi e due misure io parto in quarta sui social. La cosa più assurda è stato vederlo ieri non mortificato”.

Infatti secondo Salvo la squalifica doveva avvenire sin da subito e non far passare dei giorni: “Hanno sbagliato ad aspettare ieri. Era una settimana che aveva questa tarantella in bocca. Dovevano prenderlo di notte come hanno fatto con me, e sembrava che avessi ammazzato qualcuno. Francesco Oppini ha detto cose gravissime ed è stato giustificato. Lì mi sono molto offeso. Perché lui è stato condonato dal conduttore dicendo che è un bravo ragazzo e che si comporta bene con la sua donna?”.

Salvo aggiunge di non seguire il programma da circa un mese, e per questo motivo non riesce a dare un parere sui concorrenti nella Casa. L’unico attacco lo riceve Samantha De Grenet, in cui viene accusata di aver riso alle battute di cattivo gusto fatte da Filippo Nardi sulla Ruta.