GF Vip, salta Rita Dalla Chiesa: la conduttrice si candida con Forza Italia

Nei scorsi mesi si è parlato di un possibile ingresso di Rita Dalla Chiesa nella casa della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti dal mese di settembre.

Con il passare dei giorni la probabilità di vedere l’ex conduttrice di “Forum” negli studi di Cinecittà si stava facendo sempre più reale, dal momento che l’interessata interessata al sito “Fanpage” aveva aperto chiaramente a questa possibilità. Secondo le indiscrezioni, oltre a un cachet da capogiro, per lei ci sarebbe stata una stanza esclusiva un po’ come capitato per Malgioglio e Patrizia De Blanck nelle scorse edizioni.

Rita Dalla Chiesa si candida con Forza Italia

Mancherebbe solamente l’ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore ma Rita Dalla Chiesa sembra aver deciso di scendere ufficialmente in politica candidandosi con Forza Italia di Silvio Berlusconi. Le voci danno la conduttrice in un seggio blindato come capolista al proporzionale della Camera in Puglia, nel collegio Molfetta-Bari e dietro di lei ci sarebbero Michele Boccardi, Maria Tiziana Rutigliani e Domenico Damascelli e correrebbe anche nell’uninominale Camera di Molfetta.

Sul “Corriere” quindi viene sottolineato come Rita Dalla Chiesa pare aver deciso definitivamente di rinunciare al “GF Vip” per percorrere un’altra strada non meno impegnativa: “Questo comporta l’ inevitabile rinuncia alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà il 19 settembre su Canale 5. Accettare l’offerta di Alfonso Signorini non era stato facile. Le indiscrezioni sulla sua partecipazione al reality avevano alimentato l’ira degli haters. «Accetto che mi vengano dette certe cose ma non si devono azzardare a toccare un membro della mia famiglia o la mia dignità» facendo poi un appello alla solidarietà femminile che la conduttrice ha sempre dimostrato”.

Tra l’altro per Rita Dalla Chiesa non è la prima volta che si occupa di politica. Oltre a essere sempre attiva sul proprio profilo Twitter, nel 2016 l’onorevole Giorgia Meloni decise di candidarla a sindaco di Roma con il centro-destra. Dopo un po’ però la conduttrice ha declinato l’offerta, affermando di voler dare priorità alla famiglia e al lavoro.