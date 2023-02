GF Vip, salta l’ingresso di Gianluca Benincasa: "Sono stato denunciato per stalking, ma Antonella mi amava"

Ascolta questo articolo

L’ingresso di Gianluca Benincasa era dato praticamente per certo da qualsiasi testata di gossip e ci si aspettava solamente la diretta di lunedì del “Grande Fratello Vip” per vedere il primo faccia a faccia tra il mental coach e la sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi.

Nelle ultime ore però il suo ingresso salta definitivamente. Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” Gianluca Benincasa avrebbe ricevuto un esposto da parte dei genitori di Antonella Fiordelisi che gli impedirebbe addirittura di avvicinarsi alla schermitrice campana.

Le parole di Gianluca Benincasa

Intervistato sempre da “Fanpage“, Gianluca ha rivelato: “Il mio manager mi ha appena chiamato per dirmi che la quarantena è finita e che non posso più entrare nella Casa. Mi è arrivato un esposto in cui mi si accusa di stalking nei confronti di Antonella. Purtroppo, trattandosi di un esposto fatto in Procura e non di una semplice denuncia, la produzione del GF non ha potuto farci niente”.

Secondo Gianluca l’esposto sarebbe stato presentato già da alcuni giorni: “Loro (parlando dei genitori di Antonella sostengono che io sia uno stalker e che già in passato mi sia comportato male nei confronti della figlia. Cosa assolutamente falsa e che posso dimostrare: ho i video che testimoniano che avevo un rapporto meraviglioso sia con Antonella che con i suoi genitori”.

Rivela di essere stato il fidanzato di Antonella Fiordelisi fino a pochi giorni prima del suo ingresso al “Grande Fratello Vip”, sottolineando che si sarebbero solamente allontanati per un breve periodo per poi rimettersi insieme nel periodo estivo. Per dimostrarlo Gianluca mostra alcuni video al sito “Fanpage” e uno di essi, datato 18 settembre 2022, si vede come Antonella chiami il suo ex “amore mio” e si commuove quando deve salutarlo prima di entrare nella Casa.

Prima del suo ingresso nella Casa la sua ex fidanzata avrebbe pianificato un piano per cercare di far parlare di lei: “Mi aveva detto che ci sarebbe stata una ship ma che non sarebbe andata oltre. Aveva pensato a qualcosa che potesse far fantasticare gli spettatori senza che dovesse andare a letto con un altro”.

L’idea di farla entrare da single, sempre come svelato da Gianluca, è stata data dai suoi genitori, ma assicura nuovamente che non si sono mai lasciati ufficialmente. L’unico periodo di crisi nasce a pochi giorni dal suo ingresso al “GF Vip”, in cui avevano discusso proprio sul fatto che Antonella sarebbe entrata da single nella Casa, ma dichiara di come si sia trattato solamente di un litigio durato pochissimi giorni.