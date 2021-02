GF Vip, Rosalinda scrive un dolce biglietto ad Andrea Zenga che commenta: "Non mi permetterei mai"

A poco meno di un mese dalla finale del “Grande Fratello Vip“, la Casa viene movimentata da un bigliettino che Rosalinda Cannavò ha voluto scrivere ad Andrea Zenga. L’attrice, molto provata per la situazione che sta vivendo con il suo attuale fidanzato Giuliano Condorelli , ha voluto mettere nero su bianco quello che sta provando per Zenga, lasciando tutti i suoi coinquilini sorpresi e sbigottiti.

Anche lo stesso Zenga è rimasto molto stupito da questo slancio di affetto nei suoi confronti e si confida con l’amico Andrea Zelletta. Quest’ultimo gli fa subito notare che, pur avendo un rapporto molto stretto con Rosalinda, a lui certe parole non le ha mai rivolte e questo dovrebbe far capire che quello che prova la Cannavò per Zenga va oltre una semplice amicizia o un sentimento di stima.

GF Vip, la reazione di Zenga al biglietto di Rosalinda Cannavò

Zenga tempo indietro aveva dichiarato che la ragazza incarnava perfettamente tutte le caratteristiche che avrebbe dovuto avere la sua donna ideale e l’aver ricevuto questo tipo di messaggio non può fargli altro che piacere.

C’è solo un particolare che lo frena e cioè il fatto che Rosalinda sia fidanzata e non abbia ancora chiarito questa situazione al di fuori della Casa: “Ma più per lei, non mi permetterei mai, quello più che altro, sono stati giorni un po’ così” , confida a Zelletta. Proprio in quel momento entra la Cannavò in camera e i due devono interrompere il discorso per forza di cose.

Nel frattempo, gli altri gieffini hanno ritrovato la brutta copia di questa lettera che ora si trova nelle mani di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. La Orlando inizia a leggere proprio a Zenga, con la speranza di carpire qualche informazione in più: “Saprai chi è a scriverti solo dicendoti che sono una persona così timida da doverti scrivere una letterina per dirti due cose: sei stato fantastico nell’affrontare…”, ma Zenga non rivela nulla e non cede alla tentazione di ammettere che sia proprio lui il destinatario di queste parole.