GF Vip, Rosalinda scopre che i suoi genitori non sentono Giuliano da mesi: la sua reazione

Una sorpresa che di certo non si aspettava nessuno, ovvero la possibilità di poter avere un collegamento la propria famiglia. Del resto, cosa c’è di meglio di una voce familiare quando si manca da casa da già molti mesi? La cosa ha fatto molto felice Rosalinda Cannavò che, dopo tanto tempo, ha avuto modo di poter sentire i suoi genitori e sua sorella Francesca.

Poco dopo però, la ragazza apprende una notizia da Francesca che ha turbato il suo momento di gioia, ovvero che il suo fidanzato, Giuliano Condorelli, in tutti questi mesi non ha mai contattato la famiglia di Rosalinda. Un atteggiamento che ovviamente ha destato la delusione nella ragazza, ed anche nella sua famiglia.

Dopo essere uscita dal confessionale, la Cannavò è parsa visibilmente turbata, destando preoccupazione nei coinquilini. Dopo alcune domande fatte la ragazza spiega il motivo del suo turbamento: “Ho parlato con i miei. Mia sorella mi ha detto: ‘vuoi sapere la verità o che ti dica una bugia? Noi Giuliano non lo sentiamo da mesi“.

Il comportamento di Giuliano e la reazione di Rosalinda

Un modo di fare per niente nuovo a Rosalinda, tanto che ha poi aggiunto: “Ci risiamo, non è la prima volta che succede“. Se inizialmente la ragazza ha mostrato un atteggiamento distaccato nei confronti di questa notizia, affermando di voler continuare a vivere il suo percorso senza interferenze esterne, in realtà non è stato facile per Rosalinda non pensare a cosa sta succedendo fuori, così più tardi in giardino si è ulteriormente sfogata sull’accaduto.

La Cannavò si è dichiarata stanca di questo rapporto, ma allo stesso tempo anche disinvolta, certa che a queste condizioni non è più disposta a portare il rapporto avanti: “Se in passato poteva farmi paura, ora non mi fa più paura. So quanto valgo. Sono stanca. Non sento il pensare insieme, non sento un noi. Non è la prima volta che succede, io me l’aspettavo“.

Sembra dunque che la gieffina abbia adottato un approccio del tutto differente con il suo fidanzato, dichiarandosi infatti stufa di sopportare questi comportamenti di Condorelli, tanto da dichiarare: “Io in questo momento non vedo un noi“. Chissà cosa accadrà una volta che Rosalinda avrà concluso il suo percorso.