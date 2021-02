GF Vip, Rosalinda e Andrea Zenga vicini al bacio: le lacrime della Cannavò

Dopo il confronto avuto in piscina tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, durante il quale il ragazzo si è dichiarato, i due ragazzi sono sempre più vicini. In queste ultime ore tra loro ci sono stati momenti molto intimi, con effusioni sotto le coperte e per poco non è scattato anche il primo bacio.

Rosalinda nella serata di San Valentino ha voluto isolarsi dal gruppo e si è distesa sul letto, per riflettere sulla sua situazione con il fidanzato Giuliano che pare diventare sempre più incerta. Zenga l’ha raggiunta e tra i due c’è stato un avvicinamento molto importante. Baci sulle guance, abbracci e carezze, un momento molto intimo che per poco non è culminato con un bacio.

A spezzare l’incantesimo tra i due ci hanno pensato Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli entrando nella camera e costringendo Zenga e Rosalinda ad interrompere questo loro avvicinamento. Sono tornati in salone insieme agli altri e qui Rosalinda ha avuto un crollo emotivo e si è sciolta in un pianto liberatorio.

GF Vip, lo sconforto di Rosalinda Cannavò

“Non so come gestire questa cosa, ma so che è giusta” ha confidato sul divano a Stefania Orlando. “La vita è tua, devi sentirti libera di fare quello che ti senti. Un po’ si sano egoismo ci vuole” le ha risposto la Orlando, cercando di consolarla vedendola molto provata per quello che le sta succedendo e ha scoperto di provare.

Sicuramente la diretta di questa sera 15 febbraio non sarà facile per lei. Nel frattempo il fidanzato Giuliano ha disattivato i suoi account social forse per prendere le distanze da questa nuova realtà che presto dovrà comunque affrontare. Sul web i fan della trasmissione sono divisi tra due scuole di pensiero: c’è chi è felice di vedere che finalmente Rosalinda e Zenga abbiano trovato la loro strada, altri insinuano che sia una strategia di gioco della Cannavò per assicurarsi la finale.