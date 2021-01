GF Vip, Rosalinda Cannavò pensa di lasciare il reality dopo l’incontro con Giuliano

Rispetto al primo giorno del suo ingresso nella casa, si può dire che l’attrice Rosalinda Cannavò ha avuto una vera e proprio trasformazione dal punto di vista caratteriale. Un passato alquanto triste inficia spesso l’umore della giovane gieffina, il più delle volte dipeso dal suo storico fidanzato, Giuliano Condorelli.

9 anni di fidanzamento, trascorso come tutte le coppie, con una serie di alti e bassi. Un’altalena di sentimenti che oggi hanno reso la Cannavò molto titubante sul suo futuro, specialmente del futuro insieme al suo Giuliano. Di recente la produzione ha deciso di far avvenire un piccolo incontro tra Rosalinda e Giuliano, così da avere modo di chiarire le diatribe nate a distanza.

La crisi di Rosalinda: l’ipotesi di abbandono

Dopo un lungo colloquio insieme, alla fine Giuliano porge le chiavi di casa sua alla ragazza, proponendole di andare a vivere con lui una volta che tutto il reality sarà concluso. Se inizialmente la Cannavò ha dimostrato accondiscendenza ed empatia, non appena il ragazzo è andato via ha dato sfogo ai ripensamenti e ai dubbi vari del caso.

I dubbi sono leciti in Rosalinda, visto che non è la prima volta che i due provano a vivere insieme, ma pare che all’epoca non andò molto bene, stando a quanto dichiarato dalla ragazza. Inoltre l’attrice afferma che in passato si è anche ritrovata a dover perdonare un tradimento da parte di lui.

Ecco quanto dichiarato dalla Cannavò nella casa: “Sono già andata a vivere da lui in passato, ma dopo un mese me ne sono andata perché mi aveva detto che non era più innamorato di me. Ho paura di rivivere quell’incubo…Sto così male che vorrei abbandonare il gioco“. Un loop di dubbi e paure attanagliano in questo momento la ragazza, tanto che ha persino iniziato a pensare di voler abbandonare il reality, prima che possa finire definitivamente. Per fortuna però questo pensiero pare sia stato cancellato dalla sua mente, grazie anche all’intervento degli altri coinquilini. Cosa accadrà adesso? Non resta che attendere per scoprirlo.