GF Vip, Rosalinda Cannavò parla di Maria Teresa Ruta: "Tutti le vogliamo bene"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Maria Teresa Ruta, forse in maniera fin troppo esasperata, sta facendo il suo gioco come fanno tutti. Forse la strategia della showgirl era funzionale nel breve periodo e in questo mese stanno uscendo tutte le magagne messe in atto gli scorsi mesi. Probabilmente se il GF fosse finito prima, avrebbe potuto vincere.