GF Vip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno dormito insieme: lo conferma un tenero video su Instagram

Una coppia nata sotto i riflettori della casa più spiata dagli italiani ma destinata a proseguire la sua love story anche fuori, nel mondo reale? Terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip, l’attrice Rosalinda Cannavò si è ricongiunta al neofidanzato Andrea Zenga, con cui la passione è scoppiata nella casa, a poche settimane dalla sua eliminazione.

Ma sono davvero in tanti a chiedersi se tra i due ci sia stata già la prima notte insieme ed è Rosalinda, inbarazzata, a svelarci qualcosa su quanto accaduto, facendo sperare i fan della coppia nata solo in queste ultime settimane, dopo la coppia Salemi-Pretelli. Una coppia nata in punta di piedi, forse per via dell’imbarazzo iniziale e per la presenza, da parte di Rosalinda, di uno storico fidanzato “ritrovato” durante l’estate, prima del suo ingresso dalla porta rossa.

Le parole di Rosalinda Cannavò

Con non poco imbarazzo, l’attrice ha dichiarato: “Se abbiamo consumato questa notte? La domanda che più ci hanno fatto. Diciamo che siamo in camera insieme, ecco. Andrea, aiutami… ho detto che siamo in camere insieme, quindi…è stata una bella notte, si. Già i miei genitori, poverini, li ho sconvolti.Se provo amore? Vedremo… potrebbe! Ci sono tutti i presupposti”.

La fu Adua del Vesco, ha pubblicato sul profilo Instragram un video in cui è ritratta, al risveglio,tra le lenzuola e accanto a lei c’è il suo amato Zenga, senza nessuna scena imbarazzante. L’attrice scrive: “Disturbatrice in azione“, mentre riprende affettuosamente Andrea dormiente. Insomma, la love story sembrerebbe essere decollata anche fuori, dopo aver chiuso le porte al fidanzato storico, Giuliano Condorelli, che addirittura, in un incontro al GF Vip aveva lasciato alla Cannavò le chiavi di casa sua…segno che voleva dare una svolta ad un legame d’amore durato ben 10 anni.

Intervistata da Chi, l’attrice ha ammesso di non aver ancora sentito Condorelli. “Se l’ho sentito una volta uscita? No. Perché sono da poco ritornata in questo mondo. Avrei voluto scrivergli,afferma, però ovviamente lui è molto reticente”.Volevo scrivergli per organizzare un incontro. Naturalmente lo affronterò perchè è giusto fare così per come sono fatta io. Abbiamo una storia di dieci anni e non due giorni. So che lui starà soffrendo ed è l’ultima cosa che voglio perchè gli voglio bene ma sono contenta di avere preso in mano la mia vita”.

Andrea Zenga, intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato della sua relazione con la Cannavò, sperando che continui, in modo da arrivare con lei all’amore. Roberta Termali, mamma di Andrea, in studio insieme a Nicolò, non fa mistero di approvare la relazione del figlio con la bella attrice siciliana e, dato che i vecchi proverbi non sbagliano mai, “Se son rose, fioriranno”. Non ci resta che continuare a sognare, sperando che una storia nata sotto le telecamere, continui sempre più a gonfie vele nella vita reale, con le gioie e le difficoltà della quotidianità.