GF Vip, Roberto Alessi svela il cachet stellare di Antonella Elia e aggiunge: "Viene pagata per essere cattiva"

Con la scelta di Antonella Elia nel ruolo di opinionista, in cui affianca Pupo nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, nel reality si sono aperte numerose dinamiche. Il suo nome è stato pensato direttamente da Alfonso Signorini, colpito in maniera positiva dall’ex fidanzata di Pietro Delle Piane durante la sua esperienza da concorrente nel GF.

Sono diventati ormai famosi sul web gli screzi con Elisabetta Gregoraci, ove durante tutta la sua avventura negli studi di Cinecittà ha lanciato delle dure frecciatine nei suoi confronti. Ultimamente però si sta focalizzando su Samantha De Grenet, attirando delle feroci critiche per alcune offese molto pesanti.

Il presunto cachet di Antonella Elia

In molti però non sono convinti dei comportamenti che tiene la Elia, e c’è una buona fetta dei telespettatori che pensano sia manovrata da Alfonso Signorini oppure da Mediaset per essere così aggressiva. Su questo argomento interviene Roberto Alessi, direttore del settimanale “Novella 2000” e scrive anche sul settimanale “Libero Quotidiano”, dove conferma questa teoria e svela il suo cachet di ogni puntata.

Roberto Alessi, con un breve articolo pubblicato proprio su “Libero Quotidiano“, cita Antonella Elia come una donna a modo e per questo motivo non crede che sia una persona così crudele come dimostra al GF Vip: “Insultando Samantha De Grenet le ha rinfacciato di avere un’età (l’alternativa, toccando ferro, è morire giovani), di aver fatto la pubblicità al gorgonzola (e mi piace da pazzi), di essere ingrassata (tutti ci siamo inquartati con il lockdown)”.

Ammette di essere sicuro che dietro al suo personaggio aggressivo si nasconda dell’altro, precisamente un cachet stellare: “Mi dicono, spero per la Elia, che sia vero, prende 15mila euro a puntata per fare la cattiva. Se li guadagna tutti fino all’ultimo centesimo”. Invece sul cachet di Pupo invece non ci sono cifre ufficiali, ma non dovrebbe variare di molto rispetto a quello di Antonella.