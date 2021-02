GF Vip, rivelazioni a luci rosse di Andrea Zenga: "Eravamo in 13"

Durante l’ormai famoso “GF Vip Late Show“, ideato e organizzato dal camaleontico Tommaso Zorzi, vengono mandati in scena tutti i vipponi della Casa che creano così, dal nulla, uno spettacolo di intrattenimento capace in più occasioni di rivelare scoop inediti sui vari protagonisti.

E’ toccato anche ad Andrea Zenga rivelare un aneddoto alquanto piccante del suo passato. Infatti, dopo spettacoli musicali, prove di rap e giochi, in tarda serata è arrivato anche il momento di abbassare le luci e spostare il discorso su argomenti un po’ più hot.

GF Vip, Zenga e l’orgia con 13 persone

Quando è stato il turno di Zenga di vuotare il sacco o di bere un intruglio inguardabile e imbevibile, il figlio del portiere Walter ha deciso di raccontare un incontro intimo molto particolare. In quell’occasione, ricorda il ragazzo, si è trovato in una specie di orgia, abbastanza affollata: “Eravamo 13, 9 uomini e 4 donne”, ammette Andrea facendo dimenticare a chi l’ascolta quel ragazzo timido e riservato che ha sempre dimostrato di essere.

La De Grenet, tra il divertito e l’incredulo, esclama: “Era un’orgia!” tra le risate del gruppo, sempre più allibito davanti a questa confessione. Pensiamo, non tanto per la rivelazione in sé, quanto per il protagonista. Zenga, infatti, sembrava così lontano da certi comportamenti libertini.

Andrea attualmente è single, dopo essere stato lasciato dalla sua ex fidanzata Alessandra Sgolastra con la quale aveva partecipato a “Temptation Island“. Nella Casa sembra provare interesse per Rosalinda Cannavò, anche se quest’ultima è impegnata con Giuliano Condorelli che qualche settimana fa le ha consegnato un paio di chiavi come per mostrare la sua intenzione ad una prossima convivenza.

La ragazza non ha ancora risposto a questa proposta e sta valutando bene il loro legame, ma sembra proprio che le cose tra lei e Zenga potrebbero prendere una piega ben diversa, rispetto alla semplice amicizia che è esistita fino a questo momento.