GF Vip, rivelato il nome di un nuovo concorrente

La scorsa edizione del “Grande Fratello Vip” ha saputo regalare intense emozioni, convincendo il pubblico ed i produttori dello show. I numeri hanno dato ragione al programma, ad ogni puntata era sempre un record di ascolti. Indici di share ottenuti grazie all’alchimia creatasi nella rosa dei partecipanti della passata edizione, ma anche grazie alla bravura del padrone di casa, Alfonso Signorini.

Per la serie “squadra che vince non si cambia”, gli autori dello show hanno infatti deciso di cambiare, ovviamente, il cast ma non il presentatore, riconfermando in pieno la presenza di Signorini. In molti hanno iniziato a chiedersi chi saranno i nuovi partecipanti a questa nuova, imminente edizione.

Molti sono stati i personaggi interpellati, si è anche ipotizzato e quasi confermato il nome di Gabriel Garko. Di certo sarebbe stato un vero colpo da maestro per il programma, ma l’attore si è ritrovato costretto a dover rifiutare l’offerta, a causa di impegni lavorativi. A compensare la sua assenza ci saranno comunque nomi molto interessanti, come quello della contessa De Blank, ma anche di Elisabetta Gregoraci, divenuta oramai definitivamente single, dopo la chiusura della sua relazione con Flavio Briatore.

Inoltre, tra i nomi vip, è possibile scorgere anche quello della showgirl Flavia Vento e Tommaso Zorzi. Da poco però si è vociferato di un nuovo personaggio, pronto a varcare la porta rossa di Cinecittà, si parla infatti del figlio di Alba Parietti, l’attore Francesco Oppini. Il ragazzo, classe 1982, è già reduce di altri reality show, come ‘La Fattoria’. Ha poi in seguito partecipato anche al programma ‘Ballando con le Stelle’ insieme a sua madre.

Oggi Oppini è un commerciante del settore automobilistico e allo stesso tempo anche cronista sportivo su canale 7 Gold. Il ragazzo in passato subì una grave perdita, ovvero la prematura scomparsa della sua fidanzata Luana, vittima di un incidente autostradale.