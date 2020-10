GF Vip: riunione al femminile nella casa e la scelta dell’uomo più sexy

Serata trascorsa in tutta tranquillità nella villa di Cinecittà dove si sta svolgendo il “Grande Fratello Vip“. Una settimana coronata da numerosi colpi di scena e conflitti vari all’interno della casa. Da poco, i ragazzi del reality show, hanno appreso la notizia che il programma verrà prolungato fino a Marzo del 2021, tanto che verranno aggiunti anche altri personaggi alla rosa degli inquilini.

Tante le ipotesi, ancora poche le certezze; è già partito il toto nome, sui possibili personaggi che varcheranno la porta rossa. Prima ancora che iniziasse il programma, si vociferava molto sul nome di Paolo Brosio, ma in seguito venne scartato; ora invece ritorna di nuovo il suo nome in lista, ed appare più probabile che mai che il giornalista entri nella casa. Alcuni rumors parlano anche di Stefano Bettarini e Selvaggia Roma, ma per adesso niente ancora è stato confermato.

La scelta dell’uomo più sexy della casa

Intanto nella serata di ieri le ragazze della casa, si sono radunate, quasi tutte, nella stanza “lavatrice”. C’erano Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Adua Del Vesco, Dayane Mello e Guenda Goria, all’appello mancavano solo Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blanck. Tra una chiacchiera e un pettegolezzo, le donne hanno anche eletto l’uomo più sexy della casa, e sembra che abbia vinto un personaggio in particolare, con voto quasi unanime.

L’uomo della casa, che le ragazze hanno reputato sia quello più sexy, più attento e genuino, pare essere proprio Tommaso Zorzi. L’influencer si può dire infatti che abbia vinto a mani basse. La prima ad esprimere la sua in merito, è stata Maria Teresa Ruta, che a esordito: “Se non ci fosse Roberto e se non l’avessi mai conosciuto e dunque fossi single….oh io mi faccio Zorzi! […] È l’unico che m’attizza“.

A rimarcare la scelta, ci pensa Dayane Mello, che esordisce: “Sì, è Zorzi. Tutta la vita! Perché lui ti guarda e già è consapevole di cosa vuoi“. Anche Guenda Goria è d’accordo sulla scelta di Tommaso, affermando che è una persona in grado di saper apprezzare tutto di una donna, persino il modo di vestire, dichiarando: “Come sei vestita. E ti fa pure il complimento. È una forma di attenzione. Notare come ti vesti. Lui si ricorda come mi ero vestita durante la prima puntata. Significa che ti ha guardata“. Tutte pazze per Tommaso insomma.