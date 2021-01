GF Vip, ritorna l’hashtag "#televototruccato": Dayane Mello sostenuta da una pagina seguita da 16,8 milioni di persone

Che Dayane Mello sia seguitissima nel suo paese natìo, il Brasile, è ormai una cosa risaputa. L’ex concorrente di Pechino Express, in queste settimane, è stata infatti accusata di essersi salvata dalle numerose nomination solamente perché supportata dai suoi compatrioti, e anche la sua amica Adua Del Vesco avrebbe ricevuto gli stessi favori.

Sul web in questi mesi sono apparsi numerosi tweet di alcuni concorrenti provenienti dalla Spagna e il Brasile che hanno sostenuto, con email e contatti falsi, Adua e Dayane. In merito a questa situazione è intervenuta l’Agcom, in cui si dichiara pronta a intervenire nelle presunte irregolarità attinenti il televoto.

Nuove accuse sul Grande Fratello Vip

Fino a questo momento la situazione sui voti nel reality show non è cambiata per nulla, e neanche Alfonso Signorini insieme a tutta la redazione del Grande Fratello Vip non ha mai vietato i voti dall’estero. Dopo un breve periodo di silenzio la pagina Twitter “Trash Italiano” rivela che un profilo brasiliano, che supera i 17 milioni di follower su Instagram, ha invitato tutti a salvare Dayane dalla trasmissione.

“La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane Mello al #GFVIP. Ci saranno giusto un po’ di voti in più nei prossimi televoti” questo è quello che si può leggere su “Trash italiano” dove in seguito aggiunge: “Da specificare che la pagina ha fatto l’appello dopo aver visto che gli italiani hanno minacciato di condizionare l’edizione brasiliana (questo perché i brasiliani hanno più volte votato per salvare Dayane nei televoti) #GFVIP”.

Il seguente tweet è diventato immediatamente di tendenza sui social network e sul web viene lanciato nuovamente l’hashtag #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP, in cui molti utenti accusano Dayane di trovarsi ancora nella Casa solamente per i voti ricevuti dai brasiliani. Incredibilmente anche la pagina Instagram del Grande Fratello Vip, dopo il messaggio rilasciato da Hugo Gloss, ha ricevuto numerosi messaggi in lingua brasiliana in cui affermano il suo sostegno nei confronti di Dayane.