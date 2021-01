GF Vip, ritorna la doppia diretta dal 29 gennaio e sfiderà "Il cantante mascherato": la finale in onda il 26 febbraio

Come annunciato da Alfonso Signorini nell’ultima diretta del Grande Fratello, condotta insieme da Antonella Elia e Pupo su Canale 5, molto presto ritorna nuovamente la doppia puntata del reality. I concorrenti e le dinamiche di cui parlare sono ancora tante, quindi si inizia a sentire l’esigenza di avere due puntate alla settimana.

Sino a questo momento però Mediaset non ha mai svelato una data del possibile inizio nella giornata di venerdì, ma il sito diretto da Davide Maggio lancia alcune indiscrezioni. A quanto pare la rete vuole sfidarsi nuovamente con Il cantante mascherato, il talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, e quindi tutto ciò dipenderà dalle mosse dalle mosse dell’azienda di Viale Mazzini.

La doppia puntata sul Grande Fratello Vip

Mediaset quindi, nonostante le ultime sconfitte in campo Auditel contro il suo rivale, ha deciso di riprovarci nuovamente facendo sfidare il GF Vip con un programma di punta: “Dal 29 gennaio, quando su Rai 1 ripartirà la gara canora “in maschera”, il GF Vip tornerà con le due puntate a settimana per lanciare una seconda sfida alla Carlucci dopo quella – persa – nel 2020. Nei quattro confronti di un anno fa, Signorini e Co. si sono fermati ad una media del 16.9% di share contro il 20.3% portato a casa dalla concorrenza”.

Le novità non finiscono qui siccome Publitalia, la concessionaria esclusiva di pubblicità del Gruppo Mediaset in Italia, avrebbero deciso di mettere la finale del Grande Fratello Vip nella stessa giornata dell’ultima puntata de Il cantante mascherato, cioè il 26 febbraio. Davide Maggio comunque non esclude ripensamenti, soprattutto se le cose andranno male nelle primissime puntate, per la puntata del venerdì del GF Vip.

Intanto parlando delle anticipazioni della prossima diretta del reality show, quasi sicuramente Alfonso Signorini si concentrerà su Maria Teresa Ruta. La showgirl infatti in questi giorni si è resa protagonista di un durissimo scontro verbale con altri ragazzi all’interno della Casa.