GF Vip, ritorna il sereno tra Rosalinda e Dayane: "Abbiamo fatto un patto"

Hanno messo sulle spine tutti i fan per tanto tempo, hanno affrontato una serie di incomprensioni e litigi, tanto che oramai i “Rosmello” hanno pensato che tra le due ragazze non ci fosse alcun modo per ritornare come un tempo. Parliamo delle donne più chiacchierate del “Grande Fratello Vip“, coloro che hanno avuto le divergenze sentimentali più burrascose nella casa, ovvero Dayane Mello e l’attrice Rosalinda Cannavò.

Una serie di tira e molla che hanno esasperato i fan delle ragazze, prima litigavano poi ritornavano sui loro passi ed ancora trovavano un nuovo pretesto per ritornare a litigare, insomma delle vere e proprio montagne russe, come hanno anche definito i fan. Nonostante questo rapporto sentimentale impervio, quando oramai tutto sembrava perduto, ecco il colpo di scena, Dayane e Rosalinda ritornano a far pace.

I sentimenti sono troppo forti per essere cancellati, come dichiarato dalla stessa Cannavò nei confronti di Dayane: “l’affetto che provo nei suoi confronti purtroppo o per fortuna non lo posso eliminare“.

La pace definitiva tra Dayane e Rosalinda

Mentre Rosalinda era nel cucurio e Dayane in casa, Signorini ha fatto visionare una serie di clip all’attrice, riguardanti Dayane che l’ha fatta rimanere male, ma ecco quanto ha risposto in seguito: “Mi sono emozionata nel vedere il biglietto che lei mi ha scritto, avrei voluto quel piccolo gesto nei giorni precedenti, ma l’importante è che è arrivato“.

Signorini prende la palla al balzo e coinvolge Dayane per ribattere sulla questione, la quale afferma: “Le persone che amo cerco di mettere sotto le mie ali. Abbiamo fatto un patto io e Rosalinda: all’anno nuovo ci siamo dette che avremmo messo una pietra sopra, perché l’affetto è l’unica cosa che conta“. Poco dopo la Mello non ha resistito e ha mostrato tutto il suo affetto a Rosalinda, ma non è finita qui, perché la Cannavò ha fatto da poco un gesto nei confronti della sua amica che ha entusiasmato i fan.

Da qualche settimana infatti le due ragazze non dormivano più insieme nel letto, ma grazie anche all’intervento di Samantha De Grenet, che ha intermediato affinché la pace potesse regnare tra le due, la Cannavò decide di fiondarsi nel letto di Dayane, dichiarando di aver sentito molto la sua mancanza. Si spera adesso che questa tregua possa essere definitiva, senza ulteriori litigi futuri.