GF Vip, Rita Rusić contro Adriana Volpe: "È odiosa, Bruganelli forever"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” i telespettatori hanno assistito a uno scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due opinioniste scelte da Alfonso Signorini per la sesta edizione del reality show. Il loro rapporto, come svelato da più siti e settimanali di gossip, non è mai stato molto sereno, ma le ultime vicende sul loro conto sembrano aver messo definitivamente fine a un legame basato almeno sulla pace.

L’ultimo caos è stato scatenato, forse involontariamente, da Sonia Bruganelli dopo aver postato una fotografia con Giancarlo Magalli su Instagram. Come ben sanno i fan del “GF Vip”, Adriana Volpe ha un lungo contenzioso con il conduttore e lui è stata la prima causa per aver deciso di abbandonare la Rai, decidendo dapprima di passare a Canale 5 per fare la concorrente del “Grande Fratello Vip” e poi condurre “Ogni Mattina” su TV8, per poi passare nuovamente sulla rete diretta da Pier Silvio Berlusconi.

Rita Rusić attacca Adriana Volpe e difende Sonia Bruganelli

I social network, sullo scontro-trash avvenuto negli studi di Canale 5, si sono totalmente divisi, ma Rita Rusić non sembra aver dubbi e si schiera immediatamente con la moglie di Paolo Bonolis: “La Volpe è odiosa“ ha twittato l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori.

Alcuni utenti l’hanno accusata di essere rimasta infastidita che Mediaset e Alfonso Signorini avrebbero preso la Volpe invece che di lei, ma Rita con la massima tranquillità dichiara: “Sono scelte! Ma lei veramente parla sempre e solo di Magalli! E che pa**e”. Rispondendo a un altro utente, sempre su Twitter, afferma: “Bruganelli forever“.

Va detto però che tra Rita Rusić e Adriana Volpe ci sarebbe un contenzioso nato già durante la loro partecipazione alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip”. Le due donne infatti all’epoca si sono rese protagonista di alcune liti, anche piuttosto importanti, all’interno degli studi di Cinecittà.