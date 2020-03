GF Vip, Rita Rusic al veleno contro Antonella Elia: "Sei cattiva"

Il Grande Fratello Vip continuerà ad appassionare i telespettatori fino a mercoledì 8 aprile. Ieri sera, su canale 5, è andata in onda una nuova puntata del reality show con grandi colpi di scena per i concorrenti. In particolare, dallo studio di Cinecittà, erano collegati Rita Rusic e Michele Cucuzza che hanno commentato a distanza le gesta degli ex compagni di viaggio ancora in gioco.

L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, chiamata in causa da Alfonso Signorini circa la querelle tra Valeria Marini ed Antonella Elia, ha giudicato quest’ultima con le seguenti parole: “E’ una persona cattiva ed anaffettiva”. Queste sue dichiarazioni hanno lasciato interdetta Antonella che non si aspettava queste parole così forti nei suoi riguardi. C’è da dire che Rita avrebbe ancora il dente avvelenato con l’Elia perché quest’ultima la nominò nella settimana in cui la Rusic venne eliminata dal gioco.

Dichiarazioni al veleno che hanno lasciato intendere che possa esserci un nuovo rapporto di stima reciproca con Valeria Marini. Infatti, le due prime donne, hanno in comune Vittorio Cecchi Gori come uomo della loro vita. In particolare, la Rusic, ha avuto ben due figli dal matrimonio con il produttore cinematografico. Ieri, Rita ha mostrato comprensione e garbo nei riguardi dell’ex showgirl del bagaglino.

Sossio in finale

Se lo scontro tra Rita Rusic e Antonella Elia è stato del tutto inaspettato, ancor di più inattesa è stata la proclamazione del primo finalista del reality show. Infatti, l’ultimo arrivato in corso d’opera è stato Sossio Aruta, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Quest’ultimo, nello scontro al televoto, ha avuto la meglio contro Teresanna Pugliese, Licia Nunez e Valeria Marini.

Proprio quest’ultima ha dovuto abbandonare il gioco in quanto è risultata la meno votata al televoto. La Valeriona nazionale è stata ospitata nello studio di Cinecittà dove ad accoglierla vi era anche il primo eliminato di puntata ovvero l’attore Fabio Testi.