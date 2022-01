GF Vip, Ricciarelli svela cosa le hanno detto gli autori: "Ho avuto i complimenti dall’alto"

Il nome di Katia Ricciarelli sta tenendo banco negli ultimi giorni. La sua presenza nella casa del “Grande Fratello Vip” sta facendo molto rumore, soprattutto perché si è resa protagonista di frasi che, in altri tempi, avrebbero portato a una squalifica immediata. Il pubblico ha gridato a gran voce affinché ciò accadesse, gli sponsor si sono esposti, ma il tutto si è risolto con una strigliata da parte di Alfonso Signorini.

La percezione che via via fuori prende piede, è quella secondo la quale la Ricciarelli venga protetta sempre e comunque. Lo stesso intervento di Signorini non ha convinto, reo di essere stato troppo morbido. In realtà la sensazione è che le sue parole non siano servite a nulla e alla prima occasione, si tornerà punto e a capo. Insomma, questa edizione del “Grande Fratello Vip” è ormai una polveriera.

Il pensiero fuori dalla casa è però diverso rispetto a quello degli addetti ai lavori. La Ricciarelli difatti, ha confessato ai suoi compagni cosa le hanno detti in confessionale dopo la puntata. Parole al miele per lei, tanto che gli autori pare si siano congratulati. Almeno questo è quanto riferisce la cantante. Una vera sorpresa se si pensa al polverone che le sue esternazioni hanno scatenato.

“Ieri, ho avuto i complimenti da tutti dall’alto per come mi sono comportata. Grazie tante ho detto, ma mi è costato molto. L’ho fatto per voi e per me, ma anche per voi perché ve lo meritate. Perché poi stanno male anche loro, ecco“, queste le parole della Ricciarelli. La gieffina è stata molto chiara circa il discorso intercorso tra lei e gli autori, in confessionale, dopo l’ultima diretta.

Quanto riferito dalla soprano sicuramente non farà piacere a chi ha condannato i suoi comportamenti e soprattutto le sue parole. La giustificazione di Signorini alle mancate squalifiche, è da ricondurre al fatto che gli scorsi anni sono state prese decisioni severe anche quando forse non ce n’era bisogno, pertanto quest’anno hanno deciso di evitare. Ciò ha scatenato numerosissime polemiche.