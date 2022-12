GF Vip, Riccardo Fogli non avrebbe reagito bene alla squalifica: "Ha rotto la chitarra in mille pezzi"

Ascolta questo articolo

La notizia in merito alla squalifica di Riccardo Fogli venne anticipata dapprima dal sito “Davide Maggio” e poi confermata da un comunicato di Canale 5: “Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo nella Casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco“.

Sui social però il pubblico si è spaccato immediatamente in due. Una parte dei telespettatori è convinta che le bestemmie andrebbero sempre sanzionate e per questo motivo Alfonso Signorini insieme ai suoi autori avrebbe fatto bene a squalificare Riccardo Fogli, mentre altri ricordano come proprio il direttore del settimanale “Chi Magazine” usi due pesi e due misure in merito ai concorrenti e, nelle ultime ore, sta circolando una clip di una presunta bestemmia di Luca Salatino ignorata da Signorini.

La presunta reazione di Riccardo Fogli

Al momento non si conoscono i dettagli in merito alla squalifica dell’ex componente dei Pooh, che probabilmente però verranno svelati durante la diretta di sabato. Tuttavia l’esperta di gossip Deianira Marzano, come riportato testualmente dal sito “Televisionando“, rivela che l’artista non avrebbe preso benissimo questa decisione.

“Gira voce dagli studi che Fogli non abbia preso bene questa scelta del GF di farlo uscire dalla casa” si legge nelle stories di Deianira ove poi viene aggiunto che l’ex vippone avrebbe reagito in maniera spropositata: “E che arrabbiato abbia lanciato la chitarra dalla porta, chitarra che si è rotta in mille pezzi“. Si tratta però di rumor non ancora confermati, poiché neanche lo staff di Riccardo sui social ha ancora proferito parola in merito a questa squalifica.

Di certo però il cantante ci teneva molto a questa avventura dal momento che, come riportato la scorsa settimana dal sito “Tv Blog”, Riccardo Fogli avrebbe rinunciato a una importante tournèe a New York e in Sud America pur di prendere parte della settima edizione del reality show.