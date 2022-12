GF Vip, Riccardo Fogli nel cast: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Alfonso Signorini sta cercando nuovi concorrenti per il “Grande Fratello Vip” e, dopo l’ingresso saltato di Fariba Tehrani a causa di alcuni problemi di salute non ben specificati, il direttore del settimanale “Chi Magazine” sembra aver convinto un nome piuttosto importante a entrare negli studi di Cinecittà.

Come riportato testualmente dal sito “Tv Blog“, Riccardo Fogli ha deciso di accettare la proposta di Canale 5. L’artista non è proprio nuovo nel mondo dei reality show, poiché già in passato ha preso parte alla quattordicesima edizione de “L’isola dei famosi” e alla prima edizione di “Music Farm” in cui riuscì a trionfare davanti a Ivan Cattaneo ed i Ricchi e Poveri.

“Lunedì la casa più spiata d’Italia si arricchirà di due nuovi personaggi e uno di questi siamo in grado di anticiparvelo seduta stante” si legge su “Blogo” ove poi viene aggiunto: “Si tratta di uno dei cantautori più celebri della musica leggera italiana (quindi pienamente titolato a forgiarsi del titolo di VIP) il suo nome è Riccardo Fogli“.

L’esperienza in Honduras, anche a causa di alcune dichiarazioni di Fabrizio Corona, segnò molto la carriera televisiva dell’ex Pooh. Infatti, in un video social pubblicato nel 2019, aveva dichiarato: “Voglio evitare di fare reality dove sto lontano dalla famiglia e che poi insomma mia moglie soffre molto, la mia famiglia soffre. La televisione per me è bellissima, quando mi chiamano in televisione, io sono felice di andare a cantare”.

Il conduttore però sembra essere stato convincente a concludere l’accordo con Riccardo che, nonostante i suoi impegni nei mesi di dicembre e gennaio, pare abbia già deciso di annullare le tournèe che aveva in programma in Sud America e a New York.

L’altro nome che dovrebbe entrare lunedì resta ancora un mistero, ma i più quotati sono sempre Milena Miconi e Manuela Villa, entrambe già accostate durante le scorse settimane.