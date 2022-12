GF Vip, Riccardo Fogli è stato squalificato: il motivo

Ascolta questo articolo

L’avventura di Riccardo Fogli nella Casa del “Grande Fratello Vip” dura meno di 24 ore. L’artista è infatti entrato nella serata di ieri sera, portando con se tante aspettative grazie alla sua carriera artistica e musicale che dura da ormai 56 anni, ove ha iniziato con i Pooh.

Nella mattinata del 13 dicembre però l’artista, durante una chiacchierata con alcuni vipponi, si è lasciato andare a una bestemmia: “Però io mangio tre uova e dico P* Madonna”. La blasfemia, nelle clip che circolano sui social network e in particolar modo su Twitter, si sente piuttosto chiaramente e non lascia alcun dubbio nella testa dei telespettatori.

Riccardo Fogli squalificato dal GF Vip

Sin da subito sono rimbalzate le notizie di una possibile squalifica per Riccardo Fogli, nonostante si tratti di un vip molto corteggiato da Alfonso Signorini grazie alla carriera vissuta dall’artista. In seguito ad alcune voci il blog diretto dal giornalista Davide Maggio conferma l’indiscrezione, rivelando come gli autori hanno deciso di prendere la strada più severa.

“Squalifica a tempo di record per Riccardo Fogli“ si legge su “Davide Maggio” con un articolo firmato da Mattia Buonocore ove poi viene aggiunto: “Vi anticipiamo che, a nemmeno 24 ore dall’ingresso nella casa di Grande Fratello Vip 7, il cantante deve abbandonare forzatamente il gioco per aver pronunciato una bestemmia questa mattina. La produzione ha dunque saggiamente deciso di emettere un provvedimento disciplinare istantaneo senza aspettare la puntata settimanale in prime time, prevista sabato sera”. Non si tratta comunque di un record poiché quello a oggi viene detenuto da Silvano dei Cugini di Campagna, che venne fatto fuori da “L’isola dei famosi” dopo pochi secondi dallo sbarco in Honduras.

Molto probabilmente Riccardo Fogli ci teneva molto a questa esperienza poiché, come riportato testualmente dal sito “Tv Blog”, il cantante avrebbe addirittura annullato delle tournèe all’estero pur di prendere parte alla settima edizione del “Grande Fratello Vip”.