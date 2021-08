GF Vip, Raz Degan salta per motivi economici: "Ha chiesto 500 mila euro per 30 giorni"

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ingresso di Raz Degan nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Infatti il direttore del settimanale “Chi” sta cercando un nome altisonante da affiancare a Katia Ricciarelli e gli altri personaggi che sono pronti ad entrare nella casa più spiata d’Italia.

La trattativa, che ci sarebbe davvero stata secondo le ultime indiscrezioni, è saltata quasi subito. Raz Degan, con un breve post pubblicato sul suo profilo Facebook e Instagram, ha dichiarato che non è intenzionato a far parte di una casa piena di spazzatura, facendo così intendere di essere uno spirito libero e non un personaggio da rinchiudere in degli studi.

Le ultime indiscrezioni su Raz Degan

A quanto pare la verità non sarebbe questa. Come riportato dal blog di Davide Maggio, Raz Degan avrebbe dato anche un certo consenso per far parte del “Grande Fratello Vip”, ma richiedendo ad Alfonso Signorini e ai suoi autori una cifra astronomica per un breve periodo di tempo.

“In barba al post Instagram, pubblicati dal diretto interessato, la trattativa per entrare nella casa più spiata d’Italia c’è stata ma non è andata a buon fine”. Successivamente Davide Maggio entra nel dettaglio: “La richiesta di 500.000 euro per soli 30 giorni di permanenza nella casa è stata rispedita al mittente e… arrivederci e grazie”. Per il blog quindi il post pubblicato sui propri canali social sarebbe stato solamente un pretesto per provare a fare il “figo”.

Escludendo una parte nella serie “Le indagini di Lolita Lobosco” diretta da Luca Miniero e mandata in onda su Rai 1, Raz Degan è da un po’ di tempo lontano dal piccolo schermo. Staremo a vedere se in futuro cambierà idea, abbassando ovviamente le sue pretese, oppure l’attore continuerà imperterrito per la propria strada.