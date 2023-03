GF Vip, Raffaello Tonon attacca Nikita Pelizon e parla del possibile ritorno di fiamma tra Luca Onestini e Ivana Mrázová

Raffaello Tonon, ospite di “Casa Pipol“, ha parlato delle ultime novità legate alla settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Come ci si poteva immaginare la sua intervista si concentra sulle dinamiche di Luca Onestini, ove è compresa sia la riappacificazione con Nikita Pelizon che il possibile riavvicinamento dalla sua ex fidanzata Ivana Mrázová.

Nella seguente chiacchierata Tonon ha rivelato di considerare Luca Onestini come un vero proprio figlio, grazie al bel rapporto che hanno potuto instaurare durante la loro partecipazione al programma. Proprio per questo motivo si augura che possa vincere la settima edizione del “GF Vip” e, come alternativa, vedrebbe bene al primo posto Alberto De Pisis, siccome lo considera un ragazzo che è arrivato fino in fondo senza usare la carta del vittimismo.

Raffaello Tonon parla di Luca Onestini

Si parla poi dei rapporti di Luca fatti nascere nella Casa e, come riportato testualmente dal sito “Coming Soon”, inizialmente Raffaello lancia una frecciatina a Nikita Pelizon: “Se al posto di Nikita ci fosse stato un uomo, sarebbe stato sicuramente squalificato, perché avrebbero detto che c’era una modalità di fare che era completamente sbagliata. Avrebbero detto che lui aveva fatto delle forzature. Io penso che la verità verrà a galla… è venuta a galla”.

Sulla possibile riappacificazione tra Luca e Ivana al momento non esclude colpi di scena in futuro: “Ivana tornerà con Onestini? Ti dico una cosa, quando la loro storia è finita io non l’ho più sentita, ti dico la verità. Dopo questa edizione del Grande Fratello Vip confermo comunque la mia stima nei suoi confronti, le voglio molto bene. Però era un pezzo che con Ivana non ci sentivamo, inutile fare ipocrisia”.

I primi contatti tra Raffaello Tonon e Ivana Mrázová è avvenuto in questi giorni, in cui l’ex opinionista dei programmi di Barbara D’Urso ha svelato il suo desiderio di fare una cena a tre insieme a Luca per ritornare a cercare un dialogo e risolvere i loro problemi in privato.