GF Vip, Raffaella Fico e Miriana Trevisan: la lite durante il fuori onda

Da qualche giorno sono tanti gli utenti che hanno iniziato a intuire che il vero “Grande Fratello Vip” è iniziato proprio in questo momento, ovvero dall’esatto momento in cui i personaggi si sono ambientati ed hanno iniziato a intuire i rispettivi temperamenti, facendo quindi nascere una serie infinita di diatribe e incomprensioni.

Da Katia Ricciarelli alle principesse Selassiè, passando per Ainett Stephens nei confronti di Soleil Sorge. Insomma sembra che nessuno è al sicuro nella casa più spiata d’Italia. A questo giro infatti è nato un nuovo litigio nella casa e le protagoniste sembrano essere l’ex compagna di Mario Balotelli, Raffaella Fico e Miriana Trevisan.

Raffaella Fico e Miriana Trevisan: la lite nel fuori onda

Non solo durante la puntata, ma anche dietro le quinte, o per meglio dire nei fuori onda, le due donne hanno dato adito a un litigio molto aspro. Il motivo della diatriba sembra essere riconducibile alla mancanza di simpatia tra le due donne, ma nel caso specifico pare che la Fico non abbia particolarmente gradito le accuse di Miriana, circa l’ipotetico tentativo di Raffaella di allontanare Francesca Cipriani da lei.

Raffaella, che da quando è iniziato il suo percorso nella casa, ha sempre avuto un atteggiamento tendenzialmente neutro, non intervenendo in nessun litigio, a questo giro ha deciso di rispondere a tono la sua collega: “Non te la porto via Ainett. Non si deve andare d’accordo con nessuno… Me lo puoi dire anche tranquillamente, ma non mi venire in camera a fare il sorriso. Sei una persona falsa, non ci salutiamo più nemmeno“.

La Trevisan a quel punto, delusa e colpita dalla risposta secca di Raffaella, ha coì risposto: “Non è vero che non voglio un rapporto, è che non ci riesco. Anche con Soleil faccio fatica a legare. Tu sarai perfetta e gentile con tutti, io non ci riesco“. Un rapporto tra le due non è mai partito, sin dal primo giorno nella casa e che, a quanto pare, sembra che non abbiano intenzione di ricominciare da capo e col piede, giusto, almeno non per adesso.