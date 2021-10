GF Vip, Raffaella Fico denuncia Soleil Sorgè: l’indiscrezione

L’assenza di Raffaella Fico nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, andato in onda nella giornata di lunedì su Canale 5, sta facendo molto discutere. Infatti, almeno fino a questo momento, non viene spiegatq la decisione dell’ex compagna di Mario Balotelli di non presentarsi negli studi di Canale 5 e Alfonso Signorini, quando ha salutato gli altri ex concorrenti, decide di non proferire parola sulla campana.

Raffaella Fico, che è stata vista nella sua Tavernanova, una piccola frazione del comune di Casalnuovo di Napoli, ha voluto rilasciare solamente una breve dichiarazione sui social network: “Volevo ringraziare tutti voi che mi avete sostenuta in quest’avventura, grata di aver provato belle e forti emozioni… La spettacolarità di questa esperienza è giunta al termine, thank you all”.

Le ultime indiscrezioni su Raffaella Fico

A quanto pare, secondo le ultime voci, dietro l’assenza di Raffaella ci sarebbero dei motivi molto più importanti. Come riportato da Amedeo Venza, ex volto di “Uomini e Donne” conosciuto anche per le sue indiscrezioni nel mondo della cronaca rosa, la Fico avrebbe deciso di denunciare l’italoamericana Soleil Sorgè per la frase: “Smettetela di urlare come delle scimmie”.

Ecco le parole dell’esperto di gossip riportate dal sito “Blog Tivvù“: “Come mai Raffaella Fico non era presente nella puntata del GF Vip? Pare che ha denunciato Soleil per delle frasi razziste credo, sia a livello penale che civile: se ne parlerà in puntata? Soleil verrà messa al corrente di questa cosa?“.

Una denuncia per quella presunta frase razzista non va esclusa, siccome durante la sua esperienza nella casa più volte la Fico, insieme ad Ainett Stephens, ha rinfacciato Soleil di aver totalmente sbagliato in quella circostanza. Ora bisognerà vedere se Alfonso Signorini, durante la prossima diretta di venerdì 29 ottobre, deciderà di sciogliere i dubbi dei fan sull’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”.