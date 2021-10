GF Vip, Raffaella Fico conferma di aver denunciato Soleil Sorgè

Le ultime indiscrezioni di questi giorni sul reality show vengono confermate: Raffaella Fico ha deciso di querelare Soleil Sorgè. L’ex compagna di Mario Balotelli infatti, come confermato durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip” andata in onda nella giornata del 29 ottobre, rivela di non aver apprezzato alcune dichiarazione da parte dell’italoamericana.

Lo scontro in realtà non si accende più di tanto, come fatto soprattutto da Sonia Bruganelli, ma a quanto pare la showgirl napoletana cerca di evitare nello spingersi oltre a certi limiti proprio a causa della querela. Soleil comunque durante il confronto a quattrocchi con Raffaella Fico non si tira mai indietro con le sue solite frecciatine mirate.

Il confronto tra le due donne

A prendere per prima la parola è Raffaella Fico, ove rinfaccia a Soleil che alcune affermazioni in televisione non andrebbero mai fatte poiché, oltre a cadere nel cattivo gusto, potrebbero facilmente offendere la dignità del proprio interlocutore. Per l’ospite infatti spesso bisogna sapere contare fino a cento, guardare in faccia le persone e per un attimo trattenersi per non fare del male al proprio interlocutore.

Su certi punti di vista Soleil sembra concordare con questo discorso, ma comunque non si tira indietro nell’attaccarla: “Vedo nuovamente tanta ipocrisia, sono anche d’accordo con le sue parole ma dovrebbe prima di tutto pensarle, ha sempre avuto cose cattive da dire, forse ho sbagliato a rispondere con sarcasmo. Spero di essere un esempio migliore per mia figlia quando la avrò, soprattutto se avrò una femmina”.

Si trattano comunque di accuse molto pesanti, che agevolano solamente la denuncia già iniziata da Raffaella. Proprio in merito le due opinioniste stuzzicano la campana accusandola di comportarsi in maniera fin troppo soft, ma proprio qui la Fico fa capire che, a causa della querela fatta a Soleil, non può esagerare con i termini.