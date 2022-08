GF Vip, Raffaella Fico: "Ci ritornerei volentieri"

Ascolta questo articolo

Fino a questo momento Raffaella Fico ha partecipato per due volte al “Grande Fratello“. Il suo esordio avvenne nel 2008, prendendo parte all’edizione dedicata ai non famosi condotta ai tempi da Alessia Marcuzzi classificandosi a metà classifica, comunque ben lontana dalla finale.

Nonostante questa negli anni diventa una showgirl abbastanza apprezzata nei programmi Mediaset, ma dopo 13 anni decide di ritornare al “Grande Fratello Vip“. Purtroppo per lei neanche durante la sesta edizione dedicata ai famosi riesce a ottenere il consenso del pubblico da casa, venendo eliminata quasi subito.

Tra l’altro l’ex di Mario Balotelli viene ricordata per una querela nei confronti di Soleil Sorgè a causa di una brutta esclamazione dell’italoamericana durante un confronto avvenuto nella casa: “Sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in TV e adesso io la porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette a nessuno”.

L’ultima intervista di Raffaella Fico

Intervistata dal settimanale “Vero“, diretto da Giuseppe Lamanna, Raffaella Fico ritorna a parlare della sua avventura al “Grande Fratello”. La showgirl afferma che si tratta di una esperienza personale molto importante da fare e per questo motivo, in caso di chiamata, rientrebbe nuovamente senza troppi problemi.

“È un’esperienza che rifarei“ ha affermato con decisione la campana ove poi va nei dettagli: “La casa più spiata dagli italiani ti mette a dura prova con te stessa, ti scuote interiormente, ti fa riflettere e ti mette a stretto contatto con i tuoi sentimenti. Ho conosciuto persone fantastiche. Con alcune di loro ho legato moltissimo, ci sentiamo spesso… Abbiamo deciso che a breve, impegni permettendo, faremo una reunion”.

Successivamente parla de “L’isola dei famosi“, in cui ha partecipato da naufraga: “Mi ha insegnato l’approccio con la vita vera, la sofferenza, lo sforzo fisico e la necessità di adattarti a qualunque circostanza, soprattutto quando ti vengono a mancare le tue abitudini quotidiane”.