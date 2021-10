GF Vip, Raffaella Fico becca un gieffino in un momento intimo

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, Raffaella Fico ha assistito a una scena a cui avrebbe volentieri fatto a meno. Si sa, tutti gli esseri umani hanno le loro esigenze soprattutto quelle intime e quando si è spiati 24 ore su 24 dalle telecamere, risulta difficile soddisfarle. In alcuni punti però, l’occhio vigile del GF non penetra, soprattutto in bagno.

Ovviamente quando si è in bagno non si può essere spiati dalle telecamere. Ciò non vuol dire che queste non siano presenti, ma le immagini non andranno mai in onda. La presenza dello strumento è da ricondurre a motivi di sicurezza, ma le immagini vengono visionate solo dalla regia. Nelle passate edizioni, i concorrenti maschi si sono rifugiati in bagno per ritagliarsi dei momenti propri e dar sfogo alle loro esigenze.

Quest’anno il GF ha messo a loro disposizione una stanza dove potersi “sfogare” e “divertire”. Ma qualcuno preferisce comunque la toilette e la Fico per errore, si è ritrovata ad assistere alla scena. Raffaella di mattina è andata in bagno e ha visto uno dei suoi compagni impegnato in un momento molto intimo. La gieffina ha subito richiuso la porta e raccontato l’aneddoto ad alcuni compagni.

Raffaella non ha fatto il nome del vippone in persona, ma secondo il web questo è comunque uscito fuori perché sarebbe stata Manila Nazzaro a svelarlo. Si tratta di Nicola Pisu. “Poi Manila ha detto che era Nicola. Alex Belli ha risposto che sono cose naturali e che bisognerebbe farle la mattina presto, così da non essere disturbati. Adesso si spiega perché lui è tra i primi ad alzarsi e a correre in bagno ogni mattina“, questo il racconto dei vipponi.

Anche Alex dunque è intervenuto, ammettendo che si tratta di esigenze naturali. Nicola non sa che i gieffini ne hanno parlato, così come non si sa se si sia accorto della presenza, seppur brevissima, della Fico in bagno. Il momento è stato poi accantonato e i vipponi si sono dedicati ad altro, tra la convivenza forzata, le discussioni e i momenti di ilarità.