GF Vip, Raffaella Fico attacca Soleil Sorgè: "È una vipera dalla lingua velenosa"

Il pubblico da casa, nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini, doveva decidere chi salvare al televoto in una sfida totalmente al femminile formata da Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Carmen Russo.

Come riportato dai sondaggi prima dell’inizio della diretta, Miriana Trevisan si salva in maniera netta dal televoto con il 43% delle preferenze. In seconda posizione invece si classifica Carmen Russo con il 34%, mentre Raffaella Fico si becca il restante 23% e quindi deve definitivamente abbandonare la casa.

Le prime parole di Raffaella Fico dopo l’eliminazione

Per molti la Fico sarebbe stata eliminata in maniera abbastanza netta dalla casa del “Grande Fratello Vip” a causa dei duri attacchi scagliati nei confronti di Soleil. Infatti, mettendosi contro l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, Raffaella sarebbe solamente riuscita a ottenere l’antipatia dei tantissimi fan della Sorgè.

Una volta arrivati negli studi di Cinecittà Sonia Bruganelli, che ha più volte regalato l’immunità a Soleil, continua a difendere a spada tratta l’italoamericana. Raffaella però non si fa scalfire da nessun tipo di frecciatina e continua a portare avanti il suo pensiero contro di lei: “Se dovessi rientrare mi piacerebbe sorridere a quella vipera dalla lingua velenosa. Ci tengo a dire che non ho mai avuto niente contro Soleil ma a me lei non piace, non mi arriva al cuore. Abbiamo visto quanto è vipera. Da quando siamo entrate si parla di lei per Gianmaria, per la gelosia che nutre per Sophie e non ha raccontato nulla di sé”.

Parlando invece della sua avventura nella casa ammette di essere comunque felice nell’abbandonare la casa, rimanendoci un pizzico male per il fatto che la gente non abbia capito del tutto il suo carattere, nonostante sia stata se stessa in questi mesi.