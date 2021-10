GF Vip, Raffaella Fico attacca Miriana Trevisan: "Sei falsa e poco educata"

In questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli su Canale 5, sembra esserci del clima piuttosto teso tra le ragazze nel gruppo. Proprio per questo motivo il direttore del settimanale “Chi”, durante la diretta dell’8 ottobre, ha provato a cercare di sistemare le cose, ma ogni tentativo sembra essere stato inutile.

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” in questa puntata Raffaella Fico ha voluto lanciare delle frecciatine nei confronti di Miriana Trevisan. Secondo l’ex fidanzata di Mario Balotelli la showgirl sarebbe una persona falsa oltre che poco educata, ritenendo infantile alcuni atteggiamenti che tiene nel corso della giornata all’interno della casa.

Il faccia a faccia tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan

“Sei davvero falsa” afferma Raffaella Fico che poi aggiunge: “Se ti reputi educata, dai il buongiorno. Lei quando ti vede non ti saluta. Nel confessionale tira fuori tutto questo pochino. Posso pensare che sei falsa? Sei falsa e tale resti. Sei una donna matura e trovo infantile certi atteggiamenti”.

Ovviamente Miriana Trevisan non subisce soltanto gli attacchi di Raffaella Fico e alla prima occasione si fa trovare pronta rispondendo a muso duro alla ragazza, invitandola a sciacquarsi la bocca prima di parlare del suo carattere. Nella discussione entra anche Adriana Volpe, ove sottolinea che tra loro due non sembra esserci una buona solidarietà femminile, ove una stessa identica cosa è capitata tra Soleil Sorgè e Lulù Selassié, ma alla fine le due sono riuscite a trovare un punto d’incontro.

Nella parte finale Alfonso Signorini, rispondendo alla sua opinionista, si chiede il perché si riesca a parlare solamente di solidarietà femminile e non anche di quella maschile. Per il conduttore infatti è impossibile andare d’accordo con tutti, e non bisogna per forza fare dell’orientamento sessuale la bandiera della solidarietà.