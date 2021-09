GF Vip, Raffaella Fico accusa Balotelli di non essere presente come padre: lui risponde

Sono bastate poche ore per scatenare la prima bufera sul “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 che ha visto il proprio esordio nella giornata di ieri. Durante la diretta sono stati presentati tutti i volti pronti a mettersi in gioco, tra cui la napoletana Raffaella Fico.

Durante il suo clip di presentazione la Fico ha voluto parlare anche della sua relazione con Mario Balotelli, bacchettandolo per non essersi comportato nel migliore dei modi nel ruolo di papà: “Lui è stato il grande amore e da questo amore è nata nostra figlia. Poi lui si è tirato indietro e io ho lottato per far in modo che mia figlia avesse un padre. Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più”.

Mario Balotelli risponde alle accuse della sua ex

In questi mesi Mario Balotelli si trova in Turchia per giocare nella sua nuova squadra, Adana Demirspor. Nonostante questo sembra essere stato avvisato da un suo amico, o agente, della frecciatina lanciata da Raffaella Fico durante la prima puntata del “Grande Fratello Vip”, e per questo motivo ha voluto rispondere per le rime.

A quanto pare Super Mario sembra essere stufo delle numerose critiche ricevute sul suo conto e vorrebbe un po’ di tranquillità sulla propria vita privata: “Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che pa**e!”.

L’ex calciatore del Milan e dell’Inter è stato già protagonista del “Grande Fratello Vip” durante la scorsa edizione per via della sua vecchia relazione con Dayane Mello e della presenza del fratello Enock Barwuah. Nonostante entrò nella casa per una decina di minuti, Balotelli riuscì comunque ad attirarsi delle critiche nei propri confronti a causa di una frase, ritenuta sessista per molti, mentre stava dialogando con la sua ex fidanzata.