GF Vip, rabbioso scontro tra Giulia Salemi e Patrizia De Blanck: "Stai lontana da me"

Con grande sorpresa di tutti, le nomination del “Grande Fratello Vip” andato in onda ieri sera 16 novembre, hanno mandato al televoto la contessa Patrizia De Blanck e Francesco Oppini. Sarà quindi il pubblico sovrano a decidere per chi è giunta l’ora di varcare di nuovo la porta rossa, il varco che mette in comunicazione la realtà con il mondo surreale del Grande Fratello.

La nobildonna non è mai stata sottoposta al giudizio del pubblico e sembra che stia già risentendo di questa sua nuova posizione. Subito dopo la diretta, infatti, ha dato in escandescenza mostrandosi molto delusa per essere stata nominata soprattutto dalla parte femminile della Casa, un comportamento che non si sarebbe mai aspettata.

Grande Fratello Vip, la furia della contessa De Blanck

A pagare il conto di questo suo malumore è stata Giulia Salemi che, a detta della contessa, non avrebbe avuto nessun diritto di nominarla essendo arrivata da pochissimo nella Casa: “Quella mi ha nominata? Ma come si è permessa che è appena arrivata?“, ha sbottato la De Blanck. La Salemi ha tentato di spiegare la sua posizione precisando che non c’era nulla di personale in quella nomination, ma la contessa ha continuato il suo lamento come se l’influecer non fosse presente: “Non la voglio vicino a me quella. Vattene, non ti voglio neanche vedere. Stai lontana da me, stai lontanissima. Io sono due mesi che sono qua“.

Giulia è sempre più sorpresa da queste parole e cerca di far ragionare la nobildonna, spiegando la sua difficile posizione: “Ma Patrizia sono andata ad esclusione, perché le altre sono in stanza con me. Te l’avevo detto che non c’era niente di personale” per poi cercare un punto di appoggio in Tommaso Zorzi che, suo malgrado, è stato trascinato dentro allo sfogo della contessa: “Voi due cancellate il mio nome per sempre dalle vostre cose. Non voglio neanche sapere chi sei, non mi parlare, non mi frega niente dì quello che ti pare. Non vi parlerò mai più“.

A ruota libera, Patrizia De Blanck non è riuscita a trattenere la sua rabbia e ne ha fatto le spese anche Adua Del Vesco quando le ha offerto una coppetta di gelato, un gesto carino e amorevole che non ha sortito l’effetto desiderato, anzi: “Da quelle mani non voglio niente” ha chiosato secca e dura la contessa sempre più fuori di sé.