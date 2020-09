GF Vip, quel no di Morgan a una grossa somma di denaro: l’indiscrezione

Tutto sembra pronto per la nuova ed attesissima edizione del Grande Fratello Vip. Il presentatore (anche a questo giro è stato confermato il direttore di “Chi”, Alfonso Signorini), gli opinionisti, composti da Antonella Elia (ex inquilina della villa di Cinecittà) insieme a Pupo e tutto il cast di nuovi partecipanti al gioco, sembrano pronti e carichi ad iniziare questa nuova avventura.

Nonostante il cast completo dei nuovi inquilini sia stato già selezionato e confermato, nei giorni passati si vociferava anche di qualche aggiunta all’ultimo minuto, di piccoli colpi di scena che avrebbero riscosso non poco successo tra i fan del programma. Tra le tante voci che circolavano, vi erano una serie di indiscrezioni dove volevano il famoso cantante Morgan (al secolo Marco Castoldi) partecipare al reality.

Sembra che in effetti le trattative per una possibile entrata nella casa ci siano anche state. Il settimanale “Oggi” infatti afferma che Cologno Monzese abbia anche offerto un’ingente somma di denaro al cantante, ma l’artista ha comunque rifiutato l’offerta, decidendo quindi di non entrare nella casa.

Di recente Morgan ha raggiunto grandi apici di popolarità, non solo per la sua bravura in ambito musicale, ma anche per il suo temperamento al di sopra delle righe e sotto certi aspetti stravagante. In molti infatti ricorderanno sicuramente la sua performance sul palco dell’Ariston, durante l’ultima edizione di Sanremo, insieme al suo amico e collega Bugo. Una possibile partecipazione al reality show più amato dagli italiani, avrebbe destato una grande curiosità e di certo un grosso aumento degli indici di ascolto.

Oltre il nome di Morgan, altri personaggi sono stati proposti come possibili partecipanti, tra cui si leggono i nomi di Giulio Berruti e Andrea Iannone. Entrambi in realtà avrebbero anche espresso parere positivo ad entrare in casa, ma a causa di alcuni impegni professionali sono stati costretti a rifiutare l’offerta.