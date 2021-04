La sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, potrebbe iniziare verso il mese di settembre. Al momento non si conosce ancora nulla, ma basandoci sulle indiscrezioni dei mesi scorsi Antonella Elia dovrebbe abbandonare il suo ruolo da opinionista, e in lizza per sostituirla ci sono Giulia Salemi e Dayane Mello.

Il direttore del settimanale “Chi Magazine” invece vorrebbe riconfermare nuovamente Pupo come opinionista maschile del programma, siccome sempre molto apprezzato dal pubblico da casa. Tuttavia l’artista, intervistato dal sito de “Il Giornale”, rivela che la sua partecipazione al reality potrebbe saltare qualora avesse troppi impegni in ambito musicale.

L’intervista rilasciata da Pupo

Stuzzicato dal giornalista, Pupo parla del mondo televisivo citando anche il “GF Vip”: “Evito i talk show dove poi magari vengo strumentalizzato. Ma sento spesso Alfonso Signorini che mi dice ‘Dai che presto ripartiamo’. Ma dipende quando ricomincerà il programma: dirò di no se sarà in concomitanza con i miei impegni musicali“.

Per il futuro invece non sembra escludere una conduzione di un programma tutto suo, ma a una sola condizione ben precisa: “A un impegno quotidiano direi di no. Ma se ci fossero eventi singoli allora sì. A patto che non siano nostalgici come quelli fatti per Ricchi e Poveri o Christian De Sica, ad esempio. Mi piacciono più i programmi come Top dieci di Carlo Conti, che è nostalgico ma moderno. Non farei mai una cosa del tipo Pupo canta i suoi successi”.

Durante il lockdown Pupo rivela di aver iniziato nuovamente a scrivere alcune canzoni e attualmente sta preparando una versione di “Bella Ciao” per il “Festival musicale di Yalta”. Rivela che si sarebbe presentato molto volentieri alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, ma sarebbe stato rifiutato dallo stesso Amadeus, che voleva dare un contenuto molto più leggero alla kermesse a causa dei tempi difficili che stanno vivendo gli italiani.