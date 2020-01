"GF VIP", Pupo e Wanda Nara nel mirino della critica: il commento acido di Malgioglio

Iniziato da appena una puntata e già non si fa altro che parlare del nuovo programma di casa Mediaset, ossia del reality show dei vip. Si parla ovviamente del “Grande Fratello Vip“, da poco è stata messa in onda la prima puntata, una puntata quasi di rodaggio, dove sono stati messi alla prova presentatore e opinionisti, e sono entrati tutti i personaggi che parteciperanno al reality per il prossimo periodo.

Le aspettative per il programma sono molte, e di certo, in base alla prima puntata, sembra non aver deluso le speranze, soprattutto in termini di share. Nonostante sia stata la prima puntata, si è già iniziato alla grande con un commento molto acido dell’ex opinionista Cristiano Malgioglio, riferito ai nuovi opinionisti, Wanda Nara e Pupo.

Cristiano è un veterano di questo lavoro, ha più volte intepretato i panni di opinionista per un programma, mentre per Pupo e Wanda Nara, questo appare essere un lavoro del tutto nuovo; forse un po’ in più per Pupo, in quanto la Nara era già opinionista del noto programma calcistico “Tiki Taka“.

Nonostante le apparenze però, Pupo sembra aver acquisito subito quella dimistichezza nel programma, che gli ha consentito di apparire disinvolto e a suo agio, a differenza delle Nara che a tratti appariva ancora rigida e, sotto certi aspetti, fuori luogo. Infatti il paroliere Malgioglio, non ha potuto fare a meno di notare questo inadeguatezza, scrivendo un commento sprezzante sul suo profilo Twitter.

Il commento in questione appare essere breve ma incisivo, dove recita: “Gli opinionisti del Grande Fratello? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone“; il commento all’apparenza sembra essere un elogio rivolto agli opinionisti, ma nella seconda parte del messaggio si denota l’intenzione di Malgioglio, dove infatti commenta il colore dell poltrone, a significare che non aveva altro materiale sulla quale commentare.