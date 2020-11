GF Vip, Pupo e la battuta spiacevole sulla Gregoraci

Si può dire che questa edizione del “Grande Fratello Vip” sia diventato un generatore automatico di news e pettegolezzi vari. Novità che a quanto pare vengono generate sia nella casa, da parte dei coinquilini, ma anche all’esterno. Sembra infatti che a questo giro il protagonista principale della vicenda sia proprio l’opinionista del reality più famoso d’Italia.

Si parla infatti di Pupo e della sua battuta infelice fatta sul conto di Elisabetta Gregoraci. Durante la scorsa puntata, la donna si è lasciata andare in una piccola confessione, riguardante il suo passato, nella fattispecie la Gregoraci parla di una vicenda accaduta durante il suo matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore.

Elisabetta infatti racconta a Signorini di quella volta che Briatore gli aveva chiesto di risposarlo, tentando quindi di ripristinare il rapporto tra i due. Un racconto molto toccante per Elisabetta, che a distanza di tempo si leggeva ampiamente l’emozione nella ragazza, constatata anche dal padrone di casa Alfonso Signorini.

Le parole spiacevoli di Pupo

Ciò che ha disturbato quel momento è stata quella voce fuori campo, proprio quella di Pupo, che fa una battuta spiacevole sulla Gregoraci, affermando che prima di rispondere alla proposta che gli aveva fatto Briatore, prima aveva visto il conto in banca. Si sente infatti chiaramente Pupo affermare: “Prima ha guardato il conto in banca e poi…“.

Inizialmente sembra che né la Gregoraci e né tantomeno Signorini hanno avuto modo di registrare quella battuta, presi anche dall’emozione del momento, ma la frase incriminata non è di certo sfuggita al popolo del web, che è insorto nei confronti del cantante, facendolo precipitare al centro della bufera mediatica. Come si evolverà la questione? Pupo farà le sue scuse alla Gregoraci durante il corso della prossima puntata? Oppure preferirà non alimentare la cosa, facendo in modo che tutto si risolva autonomamente, senza fomentare ulteriormente la vicenda?