GF Vip, puntata di Capodanno: tra gli ospiti Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini

Quest’anno Mediaset ha deciso di prolungare la quinta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini fino al mese di febbraio. Alfonso Signorini, insieme ai suoi due opinionisti Antonella Elia e Pupo, andranno per la prima volta in onda anche nella notte di San Silvestro.

A pagarne maggiormente le spese è però Federica Panicucci, poiché si è vista cancellare da un giorno all’altro la trasmissione Capodanno in musica basato su uno o più concerti. Secondo alcuni rumor rilanciati dal sito “Dagospia” la conduttrice non avrebbe preso bene questa notizia, dal momento che stava preparando questa diretta da svariati mesi.

Gli ospiti di Capodanno del Grande Fratello Vip

Nell’ultima diretta di “Casa Chi“, in onda sulla pagina Instagram del settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, il giornalista di “Dagospia” e “Giornalettismo” Gabriele Parpiglia ha voluto svelare le prime anticipazioni sulla puntata di Capodanno del reality show.

Come riportato dal sito “Blog Tivvu”, Gabriele Parpiglia ha annunciato i nomi che dovrebbero far parte di questa diretta di Canale 5: “31 dicembre, Capodanno: al Grande Fratello fanno un party dove inviteranno alcuni cantanti. Sembra probabile la presenza di Elettra Lamborghini, ma ci dovrebbero essere anche Iva Zanicchi e Arisa”. Tra gli ospiti della puntata presente anche Francesco Monte, che non ha escluso di poter far parte della puntata di Capodanno come cantante.

Per Gabriele Parpiglia la presenza di Elettra Lamborghini è praticamente certa e Alfonso Signorini in passato non ha mai escludo di averla contattata per il delicato ruolo di opinionista del GF Vip. Invece Iva Zanicchi l’abbiamo già vista come ospite nell’ultima puntata del reality per fare una sorpresa a Cristiano Malgioglio e dargli un po’ coraggio.

Invece la situazione su Arisa sembra essere un tantino più complessa. Secondo il sito “Tv Blog” l’attuale giudice di Amici di Maria De Filippi dovrebbe far parte del cast de “L’anno che verrà“, il programma di Capodanno condotto da Amadeus e Nino Frassica su Rai 1.