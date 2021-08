GF Vip, pubblicato il profilo della terza concorrente ufficiale: gli indizi portano in una sola direzione

La sesta edizione del “Grande Fratello Vip” sta per partire. La nuova stagione televisiva targata Mediaset, è ricca di intrattenimento e di certo non poteva mancare la versione vip del reality show più longevo della storia. Alfonso Signorini condurrà per il terzo anno consecutivo e al suo fianco, nelle vesti di opinioniste, troveremo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Tra i vipponi che varcheranno la porta rossa della casa più spiata d’Italia, al momento sono state ufficializzate Katia Ricciarelli e l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Sophie Codegoni. Naturalmente il cast sarà molto più vasto e ricco e la lista di nomi associata al reality non si è di certo sprecata. Gli autori hanno però deciso di fare un gioco, attraverso il quale hanno presentato anche la terza concorrente ufficiale.

Il profilo social del programma ha pubblicato una foto in bianco e nero della vip in questione, lasciando al pubblico il compito di indovinare di chi si tratta. “Nei prossimi giorni Grande Fratello pubblicherà sui social alcuni indizi sui Vipponi che entreranno nella Casa. ATTENZIONE: i contenuti si autodistruggeranno senza preavviso“, questo il messaggio circa l’identità misteriosa dei concorrenti.

La prima da indovinare è stata presentata come sicura di sé, onesta e impaziente di fare il suo ingresso nella casa del GF Vip. Dallo scatto postato, tanti sono stati i commenti che hanno portato a un solo nome: Soleil Anastasia Sorge. Dunque, con ogni probabilità sarà l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” la terza concorrente ufficiale del GF Vip.

I giochi sono fatti e quasi tutto il cast è al completo. Le firme sui contratti ci sono state e non resta che attendere le prossime ufficialità. Al momento il GF ha deciso di mettere su questo giochetto niente male, che gli utenti in rete hanno apprezzato e accolto favorevolmente. Dunque, dopo il soprano e la Codegoni, anche Soleil farà parte del cast della sesta edizione del GF Vip.