GF Vip, provvedimenti in arrivo ma non per Katia Ricciarelli: l’indiscrezione

La situazione, sia dentro che fuori la casa del “Grande Fratello Vip“, è sempre più pesante. Le esternazioni di Katia Ricciarelli fanno rumore, anche troppo. Parole pesanti, indicibili, che hanno scatenato reazioni importanti e comprensibili. La faida nella casa è ormai cosa nota, ma il polverone scatenatosi fuori, getta ombre su tutto il meccanismo.

Si chiede a gran voce la squalifica della Ricciarelli, gli sponsor prendono le distanze dalla trasmissione, ma a quanto pare nessun provvedimento disciplinare, a indirizzo della soprano, sarà preso nella diretta del 7 gennaio. Addirittura alcuni ex gieffini hanno minacciato di occupare il palco qualora Katia dovesse continuare a rimanere in gioco, ma le indiscrezioni che trapelano lasciano presagire un continuo per lei.

A finire nell’occhio del ciclone anche il conduttore Alfonso Signorini, reo di utilizzare due pesi e due misure. Le accuse sono una protezione costante a indirizzo di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge e strigliate a “cuor leggero” verso altri inquilini, quali Lulù Selassié (altra grande protagonista del marasma che si sta verificando in questi giorni).

La decisione sul da farsi va presa e a quanto pare gli addetti ai lavori sarebbero spaccati in due. Come riporta il profilo Twitter Agent Beast, pare che a essere punita o redarguita sarà solo Lulù, a causa del comportamento assunto nella scorsa diretta durante le nomination. Gli autori chiederebbero la squalifica della Ricciarelli, mentre Signorini punterebbe a una punizione ai danni della Selassiè.

La notizia è clamorosa e se dovesse concretizzarsi sicuramente creerebbe altro caos. “Sono già state fatte diverse riunioni incandescenti sulla questione. Come al solito, due fazioni: da un lato i produttori vogliono la squalifica di Katia Ricciarelli a causa delle pressioni degli sponsor e delle denunce, all’opposizione, Signorini che esige provvedimenti solo per Lulù, “Colpirne uno per educarli tutti” questa la sua logica“, questo quanto si apprende dal portale.

Anche Mikado si è esposto, con un comunicato. Nel mentre sembrerebbe che Signorini abbia chiamato in confessionale la Ricciarelli per un confronto che, doveva rimanere segreto, ma la gieffina ha subito spifferato tutto a Manila Nazzaro e Soleil. Insomma, tutti aspettano la puntata per vedere cosa accadrà, non resta che attendere sviluppi.