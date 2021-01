GF Vip, probabile abbandono per Stefania Orlando: il commento di suo marito

Una notizia che ha destato non poca sorpresa. Quasi come una doccia fredda, i fan del “Grande Fratello Vip” hanno appreso di un possibile abbandono della casa da parte di due vipponi, due personaggi che sono in realtà tra i favoriti finalisti. Parliamo di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

I due infatti proprio non riescono a digerire quella notizia data da Alfonso Signorini qualche puntata fa, ovvero su quella rinnovata proroga del reality, con chiusura definitiva a febbraio. Una notizia che ha destabilizzato tutti nella casa più spiata d’Italia, chi più chi meno; ma pare che ai concorrenti succitati vada molto poco a genio questa decisione presa dalla produzione, senza interpellare i ragazzi nella casa.

Ed ecco che scatta l’operazione abbandono. Pesino i coinquilini stentano a credere quanto affermato da Stefania e Tommaso, come infatti è capitato a Rosalinda Cannavò, che ha chiesto la veridicità di questa informazione direttamente alla presentatrice, la quale pare che abbia confermato la cosa, aggiungendo che a breve varcheranno la porta rossa.

L’abbandono di Stefania Orlando: suo marito commenta la vicenda

Ovviamente in molti si sono precipitati dal marito di Stefania, il musicista Simone Gianlorenzi, chiedendogli cosa stesse accadendo nella casa e se è nelle possibilità di poter convincere sua moglie a restare, proprio adesso che manca davvero poco alla fine dello show.

Ecco quanto dichiarato da Simone, in un breve messaggio su Twitter: “Ciao raga! Non so assolutamente nulla di quello che succederà lunedì: mi dispiace! Io sto a casa come voi e vedo e sento quello che vedete voi. Al tel l’ho tranquillizzata e resa consapevole del vostro amore e sostegno, sta a loro decidere e io sarò con loro sempre“.

Sembra dunque che il marito di Stefania si ritrovi con le mani legate dinanzi la decisione di sua moglie. A questo punto non resta che attendere la prossima puntata, per scoprire se questa notizia si tramuterà in realtà, oppure è solo una manovra dei due per costringere la produzione a cedere a qualche richiesta.