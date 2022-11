GF Vip, primo scontro tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia: "È famosa solamente per essere la sorella di Clizia"

Ascolta questo articolo

Tra le sei concorrenti entrate durante la diretta del 3 novembre del “Grande Fratello Vip” troviamo anche Micol Incorvaia, la sorella di Clizia. La ragazza è conosciuta soprattutto per la sua breve relazione con Edoardo Donnamaria, quest’ultimo sempre più legato ad Antonella Fiordelisi.

Proprio l’influencer campana, che si sta dimostrando sempre più gelosa e vicina a Edoardo, non sembra aver digerito l’ingresso di Micol all’interno della Casa più spiata d’Italia. Difatti, proprio dopo pochi minuti dall’arrivo di Micol, arriva una frecciatina da parte della vippona che accende immediatamente gli animi.

Il confronto tra Antonella e Micol

Prima del faccia a faccia tra le due ragazze, Alfonso Signorini fa parlare ad Antonella su cosa provi per Edoardo. La ragazza ammette senza giri di parole nel trovarsi molto vicina alla fase dell’innamoramento, sottolineando come in futuro non debba avere paura dell’amore ma deve affrontarlo senza farsi nessun tipo di problema. Al momento per lei mancherebbe solamente il fattore fisico, poiché si sente in sintonia sia in ambito mentale che estetico.

Una volta che Alfonso Signorini annuncia l’ingresso di Micol, la Fiordelisi prova immediatamente a punzecchiarla: “La conosco perché è la sorella di… ma non ha fatto niente. La conoscerò meglio e ti dirò. Non so per quanto tempo Edoardo sia stato con questa persona ma lui non guarda solo l’estetica, quindi avrà un bel carattere”.

Arriva poi l’incontro tra Micol ed Edoardo, ove la neo entrata afferma di vedere il suo ex fidanzato totalmente preso da Antonella, mentre da parte della ragazza, almeno fino a questo momento, non riesce a vedere gli stessi sentimenti sottolineando come alcune sue uscite siano state del tutto incoerenti.

Il confronto tra Antonella, Micol ed Edoardo

Infine arriva il fatidico momento del confronto. Antonella, come riporta testualmente “Fanpage“, lancia un’altra frecciatina alla neo entrata: “Non sapevo facessi l’opinionista, che giudichi… hai detto che lui è preso e io no. E poi tu Edoardo hai detto: Edoardo, pposso sapere come è andata la vostra storia?”.

Il ragazzo, in evidente difficoltà e con un pizzico di imbarazzo, dichiara che la loro relazione è durata solamente pochissimi giorni, ove si sono visti per tre giorni in Sicilia da lei e una settimana da lui a Roma, ma una volta nella Capitale hanno capito che il tutto non andava bene.

Fiordelisi prova ad attaccare nuovamente: “A letto non andava bene?” ma Micol la interrompe subito sottolineando che ci sono cose che prescindono dalla sessualità, e le fa eco Edoardo: “Ci siamo piaciuti tanto in quei tre giorni, ma quando siamo stati nella stessa casa 24 ore su 24, abbiamo capito che non eravamo fatti per stare insieme“.