GF Vip, Pretelli e la Salemi attaccano Zorzi: "È maligno"

Con l’avvicinamento della finale, in onda nei primi giorni di febbraio, la pazienza di alcuni concorrenti nella casa del “GF Vip” stanno iniziando a finire. Nella puntata di venerdì i telespettatori però hanno assistito alla rottura ormai definitiva di Tommaso Zorzi con la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

L’ex concorrente di “Riccanza”, stuzzicato anche da Alfonso Signorini, ha dichiarato di essersi stufato di ascoltare ripetutamente durante ogni puntata sempre le stesse dinamiche legate a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due fidanzati, probabilmente offesi dalle sue parole, hanno provato a difendersi da ogni tipo di critica, scaturendo anche delle liti molto violente nella casa.

L’attacco nei confronti di Tommaso Zorzi

Intanto gli autori nella giornata di San Valentino celebrata ieri, ha deciso di fare una sorpresa a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi facendoli cenare da soli. Insieme provano a discutere di alcune dinamiche successe ultimamente negli studi di Cinecittà, ma ovviamente il discorso si focalizza spesso sugli ultimi comportamenti di Zorzi.

Pierpaolo, che ha sempre cercato di tenere un comportamento molto tranquillo nella casa, si lascia andare a un lungo sfogo con Giulia: “Tommaso è una persona arrogante, e trattarti in quel modo anche no. Si può parlare, ma con i modi eleganti, gentili ed educati. Con lui non puoi discutere e devi essere sempre d’accordo con il suo pensiero, caso contrario non ti guarda neanche. Io ho una dignità, non mi faccio trattare in quel modo”.

Invece Giulia, approfittando dello sfogo di Pierpaolo, si toglie qualche sassolino dalle scarpe, dichiarando che per lei è chiusa, che Zorzi l’ha trattata male, le ha dichiarato guerra e che le ha rovinato le giornate durante l’ultimo mese. Aggiunge poi che Tommaso non attacca Dayane perché ha paura di lei e conclude: “Andrà in finale solo grazie a me e mi sta ancora ripagando in questo modo. È troppo maligno“.