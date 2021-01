GF Vip, Pretelli continua a difendere la Salemi: "Colma tutte le mie insicurezze"

Il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, sbocciato nella Casa del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, vive di numerosi alti e bassi. I due in realtà negli studi di Cinecittà hanno immediatamente trovato una forte intesa, ma i veri grattacapi nascono dalle voci che provengono da fuori.

In primis, come rivelato durante la puntata di Capodanno del GF Vip, la madre di Pretelli non è molto convinta di questo suo rapporto con la Salemi, ribadendo lo stesso pensiero nella diretta di lunedì. Per di più i “Gregorelli“, il gruppo di fan formato dall’ex velino di “Striscia la notizia” ed Elisabetta Gregoraci, hanno lasciato un messaggio controverso fuori ai studi di Cinecittà.

Pierpaolo Pretelli torna a difendere Giulia Salemi

Nonostante questi incidenti di percorso Pretelli sembra essere ancora convinto della sua conoscenza con l’ex concorrente di Pechino Express. Come riportato dal sito ufficiale del Grande Fratello Vip nella serata Pierpaolo ha avuto un confronto con Mario Ermito, in cui spezza nuovamente una lancia a favore della influencer.

Durante questa chiacchierata l’attore gli domanda se è riuscito a superare i suoi problemi: “Ora mi sono tranquillizzato” rivela Pierpaolo che poi aggiunge: “Se io avessi avuto una mezz’ora sola qui l’avrei passata con lei. Giulia mi ha rassicurato subito, io ho bisogno continuamente di certezze e lei riesce a colmarle. L’insicurezza è una delle mie lacune”.

Mario Ermito dichiara di conoscere Giulia Salemi da qualche anno e per questo motivo elogia la sua sincerità, dichiarandosi convinto che la ragazza prova davvero un forte sentimento nei confronti di Pierpaolo. Il ragazzo sembra davvero apprezzare queste esternazioni e fa capire di voler continuare questa conoscenza anche dopo la trasmissione : “Lo vedo dai suoi occhi che è sincera, non stavo così bene da parecchio tempo. Quando usciremo, sicuramente farò su e giù da Milano”.