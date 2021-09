GF Vip, possibile flirt tra Tommaso Eletti e Clarissa Hailé Selassié: l’indiscrezione

Tra i concorrenti di questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, che vede la conduzione di Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, troviamo Tommaso Eletti e Clarissa Hailé Selassié. Il primo ha ottenuto la notorietà partecipando all’ultima edizione di “Temptation Island“, in cui è stato al centro dell’attenzione dei fan per la sua storia d’amore con Valentina Nulli Augusti, poiché tra i due ci sono venti anni di differenza.

Clarissa Hailé Selassié invece figura tra le discendenti della dinastia di Hailé Selassié, l’ultimo imperatore dell’Etiopia, allontanato dal trono nel 1974 quando l’impero è diventato uno stato socialista. Va detto che insieme a lei partecipano anche le altre due sorelle Jessica e Lucrezia, ma al momento non si sa se entrano nella casa come un unico concorrente oppure faranno un percorso separato.

Possibile flirt tra Tommaso Eletti e Clarissa Hailé Selassié

Intanto Tommaso e Clarissa stanno già conquistando i settimanali di gossip, dal momento che si parla di un possibile flirt tra i due nato ben prima dell’inizio del “Grande Fratello Vip”. Sul web, grazie all’influencer Deianira Marzano, sta circolando un’immagine in cui è possibile vedere i due concorrenti della prossima edizione del reality show uscire insieme.

Proprio Deianira, pubblicando questo scatto riservato, si chiede il motivo del loro incontro a poche settimane dall’inizio della trasmissione e non esclude che possa essere stato fatto per far parlare di loro: “Ma come mai Tommaso Eletti con una delle principesse dell’Etiopia ed entrambi partecipano al GF? Già stanno marchingegando cosa fare nella casa?”.

Staremo a vedere se gli autori, una volta iniziato la sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, proveranno a marciare su questa presunta conoscenza creando delle prime dinamiche amorose. Di certo queste voci possono far bene a entrambi i diretti interessati, poiché far parlare prima dell’inizio può farti portare in leggero vantaggio rispetto agli altri.